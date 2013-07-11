search
11.07.2013 21:00

Ο Βύρωνας ακούει 3ο Πρόγραμμα!

Ο Βύρωνας Πολύδωρας επανήλθε, αυτήν τη φορά για κάτι που γνωρίζει πολύ καλά και δεν χρειάζεται τη βοήθεια της… Ακροδεξιάς.

Ο Βύρωνας Πολύδωρας επανήλθε, αυτήν τη φορά για κάτι που γνωρίζει πολύ καλά και δεν χρειάζεται τη βοήθεια της… Ακροδεξιάς. Με επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό Παντελή Καψή ζητά την επαναλειτουργία του ιστορικού 3ου Προγράμματος του κρατικού ραδιοφώνου. «Ήθελα να σας παρακαλέσω – υπομνήσω να μην παραλείψετε, τώρα με την ανασύνταξη της ΕΡΤ, να επαναλειτουργήσετε το 3ο Πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Τέλος, στην επιστολή του ο βουλευτής της Ν.Δ. αναφέρει: «Εν υποσημειώσει ας λεχθεί, πως είχα – έχω (όχι μόνον εγώ) το 3ο Πρόγραμμα ως αναγκαίο βοήθημα γραφής και ανάγνωσης», ενώ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, παρέλκει η ανάπτυξη της σχετικής επιχειρηματολογίας.

