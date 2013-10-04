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Πάνω από 300 ενδέχεται να είναι οι νεκροί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα, ιταλικό νησί κοντά στη Σικελία, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από 300 ενδέχεται να είναι οι νεκροί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα, ιταλικό νησί κοντά στη Σικελία, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ανασυρθεί επισήμως 94 πτώματα (αν και νεότερες πληροφορίες μιλούν για 103 με 115 πτώματα), μεταξύ αυτών και δύο έγκυες γυναίκες. Όλα τα θύματα προέρχονταν από τις αφρικανικές χώρες της Σομαλίας και της Ερυθραίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη μετέφερε 450 με 500 μετανάστες και μόνο 150 διασώθηκαν.

Συγκλονιστική ήταν η δήλωση της δημάρχου του νησιού της. «Δεν υπάρχει πλέον χώρος ούτε για τους ζωντανούς ούτε για τους νεκρούς», δήλωσε χθες συντετριμμένη η δήμαρχος του νησιού, Τζούζι Νικολίνι. «Είναι μια φρίκη, φρίκη, δεν σταματούν να φέρνουν πτώματα».

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Λα Ρεπούμπλικα, η οποία έγραψε ότι «τουλάχιστον τρία αλιευτικά είδαν τους μετανάστες να πνίγονται και δεν σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια». Τον ισχυρισμό αυτό της εφημερίδας επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους και διασωθέντες του ναυαγίου.

Η Ρώμη κήρυξε σήμερα εθνικό πένθος και ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί σε όλα τα σχολεία και πριν από όλους του αγώνες ποδοσφαίρου του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αντζελίνο Αλφάνο που μετέβη στο νησί επιβεβαίωσε ότι ο καπετάνιος του πλοιαρίου συνελήφθη. Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται για «έναν Τυνήσιο, 35 ετών, που είχε απελαθεί από την Ιταλία τον Απρίλιο».

Οι μετανάστες, στην πλειοψηφία τους από τη Σομαλία και την Ερυθραία, είχαν αναχωρήσει από το λιβυκό λιμάνι της Μισράτα.

Σύμφωνα με τον Αλφάνο, το ναυάγιο προκλήθηκε όταν το αλιευτικό πλοίο άρχισε να βάζει νερά. Υπό τον φόβο μήπως βυθιστεί, οι μετανάστες έβαλαν φωτιά σε μια κουβέρτα σε μια προσπάθεια να εκπέμψουν σήμα κινδύνου, ωστόσο τελικά προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα το πλοίο τελικά να βυθιστεί.



Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών.