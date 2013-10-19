Τιμή-ρεκόρ για το βιολί του Τιτανικού (Video)

Την ώρα που ο Τιτανικός γλίστραγε βαθιά στα παγωμένα νερά, ο μουσικός Ουάλας Χάρτλει συνέχιζε να παίζει μουσική με το βιολί του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσει ψηλά το ηθικό των φοβισμένων επιβατών. Σήμερα, έναντι 900.000 στερλινών (περίπου 1,063 εκατομμύριο ευρώ) πωλήθηκε το συγκεκριμένο βιολί, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge & Son.



Η αξία του βιολιού υπολογιζόταν μεταξύ των 200.000 και 300.000 στερλινών (μεταξύ περίπου 236.000 και 354.400 ευρώ) και το ποσό των 900.000 στερλινών στο οποίο τελικά δημοπρατήθηκε θεωρείται τιμή ρεκόρ για ένα αντικείμενο του Τιτανικού.



Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ένα σχέδιο του πλοίου το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά την έρευνα που είχε γίνει μετά το ναυάγιο του Τιτανικού τον Απρίλιο του 1912, το οποίο πωλήθηκε πριν από δύο χρόνια έναντι 220.000 στερλινών (259.900 ευρώ).



Το βιολί αυτό το είχε κάνει δώρο στον Χάρτλεϊ η αρραβωνιαστικιά του Μαρία Ρόμπινσον και φέρει μια μικρή πλάκα από ασήμι η οποία αναγράφει: «Για τον Ουάλας, για τον αρραβώνα μας. Μαρία».



Σύμφωνα με αναφορές της εποχής, η μπάντα του Τιτανικού έπαιζε το μουσικό κομμάτι «Nearer, My God, To Thee» τις πρώτες πρωινές ώρες του ναυαγίου.