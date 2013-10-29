Τον φέρνει στην Αθήνα ο Καποδίστριας;

Την Τετάρτη, έρχεται ο επικεφαλής του πανίσχυρου Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών…



Στη σύγχρονη διπλωματία δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί… Υπάρχουν συμφέροντα που ταυτίζονται και που δεν ταυτίζονται…



Παλιοί φίλοι γίνονται εχθροί και παλιοί εχθροί γίνονται φίλοι…



Πάντως με τους Ρώσους, που τουλάχιστον στην υπόθεση της Κύπρου μάλλον ταυτίστηκαν με την «άλλη» πλευρά, προς το παρόν καλά τα πάμε…



Προς το παρόν…



Την Τετάρτη, έρχεται και ο επικεφαλής του πανίσχυρου Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Μαζί με τον δικό μας τον Ευάγγελο, θα κηρύξουν την έναρξη του Συμποσίου «ο Ιωάννης Καποδίστριας και οι σύγχρονες σχέσεις Ελλάδος – Ρωσίας».



Πάντως ο κ. Βενιζέλος θα τον… μονοπωλήσει! Συνάντηση στη μία παρά είκοσι το μεσημέρι, υπογραφή διμερών συμφωνιών, κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, γεύμα το βραδάκι…

Το πόστο του υπουργού Εξωτερικών έχει και τα τυχερά του, αν έφερνε και ψήφους…

Ωραία είναι αυτά, αλλά η Μόσχα ακολουθεί… τη γερμανική πολιτική…