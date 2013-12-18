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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, στο οποίο εικονίζονται φύλακες στα κέντρα κράτησης της Λαμπεντούζα να «απολυμαίνουν» μετανάστες με φάρμακο κατά της ψώρας.



Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, στο οποίο εικονίζονται φύλακες στα κέντρα κράτησης της Λαμπεντούζα να «απολυμαίνουν» μετανάστες με φάρμακο κατά της ψώρας.



Άνδρες και γυναίκες υποβάλλονται στον ψεκασμό αφού πρώτα έχουν αναγκασθεί να γδυθούν στην διαδικασία, μπροστά σε άλλους μετανάστες.



«Ψεκάζουν ανθρώπους χωρίς τον στοιχειώδη σεβασμό», αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Είμαι σοκαρισμένος από τις εικόνες αυτές. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα.



«Πρόκειται για συμπεριφορές απαράδεκτες, ασύλληπτες για μια δημοκρατική χώρα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την διαδικασία ανάθεσης υπεργολαβιών στα κέντρα προσωρινής κράτησης. Επιβάλλεται, όμως, να βρεθούν οι υπεύθυνοι. . . όποιος έκανε λάθος, πρέπει να πληρώσει», είπε νωρίτερα η υπουργός αρμόδια για την Ένταξη των Μεταναστών Σεσίλ Κιένγκε, η οποία κατάγεται από τη ΛΔ Κονγκό.



Η πρόεδρος της ιταλικής βουλής Λάουρα Μπολντρίνι τόνισε: «Η Ιταλία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει αδιάφορη. Πολύ περισσότερο διότι οι πρακτικές αυτές εφαρμόστηκαν μετά τα τραγικά ναυάγια του περασμένου Οκτωβρίου, μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων».



Ο Φραντσέσκο Μοντενέγκρο, του επισκόπου του Ακράγαντα της Σικελίας και προέδρου της επιτροπής για θέματα μετανάστευσης της Συνέλευσης των Επισκόπων Ιταλίας, δήλωσε: «Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για την μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους μετανάστες οι οποίοι μεταφέρονται στο κέντρο προσωρινής υποδοχής της Λαμπεντούζα. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν άμεσα, όλες οι σχετικές ευθύνες».