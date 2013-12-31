13 συμβουλές για το hangover

Αν και για τους περισσότερους η φετινή Πρωτοχρονιά δεν προβλέπει πάρτι και τρελά γλέντια, δε βλάπτει κανείς να ελπίζει τουλάχιστον σε μία… αξιοπρεπή για την περίσταση κατανάλωση αλκοόλ. Ακόμη κι αν ο… τελικός στόχος είναι να «ξεφύγουμε», μερικές (θεωρητικές πάντα) συμβουλές για την αποφυγή του hangover, δε βλάπτουν.

Ιδού λοιπόν:



1. Φάτε κάτι πριν πιείτε. Ευτυχώς για τους περισσότερους η πίτσα και τα πάσης φύσεως «μακαρονοειδή», βοηθούν τον οργανισμό να αντέξει το αλκοόλ. (Το ίδιο κάνει και ο σολομός, αλλά… κοστίζει κάτι παραπάνω).



2. Πάρτε βιταμίνες που βοηθούν τον οργανισμό να μεταβολίσει το αλκοόλ. Καταλληλότερες είναι το σύμπλεγμα των βιταμινών Β, η Β6 και η Β12.



3. Ακούστε τη σοφή συμβουλή των παλαιότερων και φάτε, πριν πιείτε, μια κουταλιά ωμό λάδι, που προστατεύει το στομάχι. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε λίγο ψωμί βουτηγμένο στο λάδι (η γνωστή σε όλους «παπάρα»).



4. Πιείτε λίγο γάλα πριν ξεκινήσετε το αλκοόλ. Εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο νόστιμο, βοηθάει όμως στο να απορροφάται λιγότερο αλκοόλ κατά την κυκλοφορία του αίματος.



5. Αποφύγετε να αναμείξετε διαφορετικά ποτά ακόμη κι αν είστε οπαδοί του «αν πίνεις μόνο άσπρα, δεν τρέχει τίποτα». Προσπαθήστε να διαλέξετε ένα είδος ποτού και να παραμείνετε σ΄αυτό, ακόμη κι αν βρίσκετε δελεαστικά τα κοκτέιλς.



6. Προτιμήστε βότκα και τζιν αντί για ουίσκι, μπέρμπον και τεκίλα. Είναι λιγότερο τοξικά για τον οργανισμό.



7. Φυσικά πίνετε όσο περισσότερο νερό γίνεται ενδιάμεσα, γιατί η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί διούρηση και επομένως αφυδάτωση.



8. Αν ανήκετε σ΄αυτούς που προτιμούν «light» αναψυκτικά, μην τα αναμείξετε με αλκοόλ. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τα «κανονικά» και ακόμη καλύτερα να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου.



9. Αν υποθέσουμε ότι μπορείτε ακόμη να αντέξετε οικονομικά κάποια σαμπάνια, μην το παρακάνετε γιατί τα αλκοολούχα με φυσαλίδες επηρεάζουν γρηγορότερα και εντονότερα τον οργανισμό.



10. Αν τελικά το παρακάνατε, την επόμενη μέρα ξεκινήστε πίνοντας πολύ (πολύ όμως) νερό και προσπαθήστε να αποφύγετε τον καφέ, που προκαλεί μεγαλύτερη αφυδάτωση.



11. Ένα καλό πρωινό είναι σωτήριο την «επόμενη μέρα». Δοκιμάστε φρυγανιές με βούτυρο και μέλι, αλλά, ακόμη καλύτερα, φάτε μια χορταστική ομελέτα, καθώς τα αυγά περιέχουν ευεργετικές πρωτεΐνες και βιταμίνη Β.



12. Αφού ξυπνήσετε (μαύρο χάλι) πιείτε νερό και φάτε την ομελέτα σας, κάντε το λογικό: Ξαναπέστε για ύπνο, αφού πάρετε μερικά παυσίπονα.



13. Και αν όλα τα παραπάνω αποτύχουν, ακολουθείστε και πάλι τις σοφές συμβουλές των παλαιότερων: Ξυπνήστε και… πιείτε πάλι, κατά προτίμηση ένα ποτήρι μπύρα ή (αν είστε πιο εκλεκτικοί) ένα Bloody Mary, με μπόλικο ντοματόζουμο και όχι τόσο μπόλικη βότκα!



Και του χρόνου να΄μαστε καλά να συνερχόμαστε! 🙂