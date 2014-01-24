Βουλευτής της Ν.Δ. «διακωμωδεί» την τραγωδία στο Φαρμακονήσι

«Εκτροχιάστηκε» απόψε η Βουλή και συγκεκριμένα ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Κυριαζίδης(πρώην πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ) κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής με αφορμή την τραγωδία στο Φαρμακονήσι.

«Εκτροχιάστηκε» απόψε η Βουλή και συγκεκριμένα ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Κυριαζίδης (πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων) κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής με αφορμή την τραγωδία στο Φαρμακονήσι.



Κατά τη συζήτηση, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κατριβάνου, κατηγόρησε τον υπουργό Ναυτιλίας, Μ. Βαρβιτσιώτη, για την απουσία του: «Όταν έγινε αντίστοιχο τραγικό συμβάν στην Λαμπεντούζα, συμπαραστάθηκε τουλάχιστον λεκτικά, ο Πάπας, ο Μπαρόζο, οι αρχές. Εμείς διασυρθήκαμε διεθνώς με τις δηλώσεις του υπουργού και με την αποχή της Πολιτείας. Οι επιζώντες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς διότι είναι άνθρωποι χωρίς χαρτιά αυτή τη στιγμή. Είναι πρόσφυγες» ανέφερε η βουλευτής.



«Έχει δίκιο η κα Κατριβάνου» διέκοψε ειρωνικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, «Έκανε και αίτημα να τους πάρει στο σπίτι και εμείς πρέπει να το δεχτούμε» σχολίασε ειρωνικά.



Η συνέχεια της συζήτησης:



Συνεχίζοντας, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου κατηγόρησε την Πολιτεία ότι «περί άλλα τυρβάζει». Από τη Ν.Δ. απάντησε ο Β. Υψηλάντης, ο οποίος κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να προκαλέσει εντυπώσεις. Τη «σκυτάλη» πήρε ο Γ. Γιακουμάτος, ο οποίος έκανε λόγο για άνευ ορίου υποκρισία από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του.



Από πλευράς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο Στ. Κοντονής, αναφέροντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγόρησε κανέναν για απανθρωπιά, αλλά ζήτησε έρευνα για να διαλευκανθούν οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από διασωθέντες.



«Αν δεν κατανοήσουμε ότι εδώ έχουμε ανθρώπους που αναγκαστικά μετακινούνται εξαιτίας πολέμων, πολιτικών διώξεων, αυταρχικών καθεστώτων, κλιματολογικών αλλαγών, στο τέλος θα νομίζουν κάποιοι, ότι με το να κάνουν τη ζωή δύσκολη όποιων βρίσκονται προ των πυλών της χώρας, αυτό αποτελεί μεταναστευτική πολιτική και άσκηση πολιτικής» πρόσθεσε.



Η Ελλάδα, «δυστυχώς ή ευτυχώς», είναι προνομιακός τόπος για αυτούς τους ανθρώπους, άρα οι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν να πάρουν τις σχετικές πρωτοβουλίες, δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γ. Κουτσούκος. Στη συνέχεια, ο Β. Καπερνάρος (Ανεξάρτητοι Έλληνες) εξέφρασε την άποψη ότι, ακόμα και αν «όταν έχουμε να κάνουμε με παιδάκια, ακόμα και τα ζώα λυπούνται», πρέπει να κρατηθούν και κάποιες επιφυλάξεις για τους μετανάστες και να υπάρξει προβληματισμός για το πώς θα τελειώσει το «αυτό το βασανιστήριο», το οποίο εξελίσσεται σε «πρώτο εθνικό κίνδυνο».



«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προσωπική ευαισθησία του καθενός. Άλλο όμως αυτό και άλλο οι θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου να χυθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση για την οποία η πατρίδα μας βρίσκεται στο εδώλιο ως απάνθρωπη χώρα» παρατήρησε ο Γ. Πανούσης της ΔΗΜΑΡ.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γ. Ντόλιος, του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει ένα τεράστιο απόθεμα παράνομων μεταναστών και δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορά της, ακόμα και αν το θελήσει. «Θα πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα αυτό και σε ανθρωπιστική βάση, αλλά και στη βάση της προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων» σημείωσε.



Λαμβάνοντας ξανά τον λόγο, η κ. Κατριβάνου ζήτησε να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά στο ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη θάλασσα, πρώτο πρέπει να διασώζεται και μετά να λαμβάνει χώρα η διαφωνία για το τι θα γίνει με αυτόν.

«Αυτό που μας περιγράφηκε, είναι πως οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να ανεβούν πάνω στο πλοιάριο, εμποδιστήκαν από τους λιμενικούς, οι οποίοι με κλωτσιές και με τα όπλα τους, με τις λόγχες, δεν τους άφηναν να ανέβουν. Επίσης, δεν ρίχθηκαν σωσίβια» δήλωσε.



Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χ. Αθανασίου, δεν αναφέρθηκε στο συμβάν, ωστόσο δήλωσε ότι πρέπει να σταματήσει η αναφορά στον επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νιλς Μουΐζνιεκς, και υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο επίτροπος είχε στο παρελθόν άδικα αποδώσει ευθύνες στον Αντ. Σαμαρά για χρήση γλώσσας που στιγματίζει μετανάστες.



«Ο επίτροπος Μουΐζνιεκς στηρίζει όλο το οικοδόμημά του σε μια φράση του πρωθυπουργού, που είπε ότι "θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις". Μήπως εννοούσε ο πρωθυπουργός, ότι ως πολέμαρχος θα κατεβεί στη πόλη και θα καθαρίσει την Αθήνα; Απλώς, υπήρχε μεγάλο λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών – και όταν είπε "θα καθαρίσουμε τις πόλεις" εννοούσε από την εγκληματικότητα» σημείωσε.