Πρόβλεψη JP Morgan: Εκλογές το 2014 – Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ

Στο 70% ανέρχονται οι πιθανότητες για εκλογές εντός του 2014 σύμφωνα με τη JP Morgan, η οποία επικαλούμενη δημοσκοπήσεις δίνει 138 έδρες της επόμενης Βουλής στον ΣΥΡΙΖΑ και 88 στη Νέα Δημοκρατία.



Βασικό σενάριο της JP Morgan είναι να διεξαχθεί η εκλογική αναμέτρηση το γ' τρίμηνο ή στις αρχές του δ' τριμήνου του 2014. «Η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα εστιάσει στην πολιτική εκτός μνημονίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα σημερινά δεδομένα διαφαίνεται ως ο πιθανός νικητής των εκλογών. Μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητες όσον αφορά στην συγκρότηση νέας κυβέρνησης αλλά και γενικότερες αντιδράσεις» αναφέρεται στην εκτίμηση του οίκου.

Η ανάλυση προβλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει το προβάδισμά του τους επόμενους μήνες και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έχει 139 βουλευτές σε περίπτωση που γίνουν οι εθνικές εκλογές στο τέλος του χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει τους 139 βουλευτές, η ΝΔ τους 88, η Χρυσή Αυγή του 24, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τους 14, το ΠΑΣΟΚ τους 13, το ΚΚΕ τους 12 και η ΔΗΜ.ΑΡ τους 10.

Η JP Morgan αναφέρει ακόμη ότι η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχίες στους διεθνείς παρατηρητές μέσα στο 2014 και μία κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να θέσει σαφείς προκλήσεις στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ωστόσο, θεωρεί απίθανο να οδηγήσει σε ένα χάσμα τόσο ουσιαστικό όσο αυτό που θα προκαλούσε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάμβανε την εξουσία το 2012.

Παράλληλα, εκτιμά ότι όποιο κόμμα και εάν κερδίσει στις επόμενες εκλογές, δεν θα μπορέσει να κυβέρνηση μόνο του. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ δεν αναμένεται να συγκεντρώσουν ποσοστό άνω του 35%, οπότε θα χρειαστεί να σχηματιστεί ένας νέος συνασπισμός. Το ερώτημα για την JP Morgan είναι ποιο από τα δύο θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Ωστόσο, πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει δυσκολίες στο να σχηματίσει κυβερνητική συμμαχία. Και με δεδομένες αυτές τις δυσκολίες, θεωρείται πιθανή μία παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας ή πολλών εκλογικών αναμετρήσεων.