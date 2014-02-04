04.02.2014 10:56

Στην Ελλάδα το Μουντομπάσκετ Εφήβων

04.02.2014 10:56
Στην Ελλάδα το Μουντομπάσκετ Εφήβων - Media

Η FIBA ανέθεσε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2015 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κρήτη.

Η FIBA ανέθεσε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2015 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κρήτη.
 
Μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών που θα γίνει 8-20 Ιουλίου, στην Κρήτη θα φιλοξενηθεί και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων (U19) του 2015, όπως ανακοινώθηκε από τη FIBA.
 
Το Νοέμβριο ο τεχνικός διευθυντής της παγκόσμιας ομοσπονδίας και πρώην διεθνής διαιτητής, Λιούμπομιρ Κοτλέμπα, είχε επισκεφτεί το Ηράκλειο και είχε επιθεωρήσει το νέο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» (όπου θα γίνει την Κυριακή και ο τελικός Κυπέλλου μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη) μένοντας απόλυτα ικανοποιημένος από τις εγκαταστάσεις.
 
Είναι η τρίτη φορά που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων μετά το 1995 στην Αθήνα, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, και το 2003 στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέλαβε την τρίτη θέση. Το 2009 στη διοργάνωση του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας η ελληνική ομάδα ήταν δεύτερη.

