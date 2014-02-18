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Ελληνικό φορτηγό πλοίο κατάφερε να διασώσει τη Δευτέρα 120 μετανάστες όταν πλοιάριο που τους μετέφερε παράνομα στην Ιταλία ναυάγησε στα 145 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λαμπεντούζα.



Ελληνικό φορτηγό πλοίο κατάφερε να διασώσει τη Δευτέρα 120 μετανάστες όταν πλοιάριο που τους μετέφερε παράνομα στην Ιταλία ναυάγησε στα 145 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ιταλικού λιμεναρχείου το πλοίο είχε μήκος 7 μέτρα και εξέπεμψε σήμα κινδύνου από δορυφορικό τηλέφωνο όταν παρουσίασε βλάβη η μηχανή του.

Το ελληνικό πλοίο που κατάφερε να τους διασώσει λέγεται Rizopon και μετέφερε τους μετανάστες στο λιμάνι της πόλης Αουγκούστα της Σικελίας.

Οι μετανάστες, σύμφωνα με το ιταλικό λιμενικό δήλωσαν ότι είναι Σομαλοί υπήκοοι, αλλά αυτό απομένει να εξακριβωθεί.