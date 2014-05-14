Το τσιμέντο κάνει καλό στην υγεία



Με επικοινωνιακά κόλπα και διάφορα πομπώδη φληναφήματα προσπα­θούν Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών να αντιμετωπίσουν την πρω­τοφανή κινητοποίηση των πολιτών κατά του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό, αλλά και τις ενδοκυβερνητικές τριβές μετά τις σφοδρές αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κεντρικά το ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, την ίδια στιγμή που περισσότεροι από 150.000 πολίτες έχουν υπογρά­ψει στις δύο διαδικτυακές πρωτο­βουλίες για την απόσυρση του σχε­δίου νόμου, την ίδια στιγμή που στελέχη της Ν.Δ., όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσουν, το υπουρ­γείο Οικονομικών αλλά και ο κυβερνητικός εκ­πρόσωπος προσπαθούν, κάνοντας το μαύρο άσπρο, να πείσουν ότι το σχέδιο νόμου μέχρι και καλό στην υγεία μας κάνει… Ότι απλώς πε­ριβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικοί φο­ρείς, βουλευτές όλων των κομμάτων και πολί­τες, βρίσκονται σε σύγχυση και δεν έχουν αντι­ληφθεί το πνεύμα του σχεδίου νόμου.



Για παράδειγμα, προσπαθούν να πείσουν ότι για το καλό μας το σχέδιο νόμου προβλέπει μό­νο 10 μέτρα ζώνη προστασίας της «τεκμαιρό­μενης» παραλίας, ενώ οι ανίδεοι Δανοί, όπως επισημαίνει το WWF Ελλάς, έχουν 300 μέτρα ζώνη προστασίας της παραλίας και οι ανίδεοι Γάλλοι 100!



Για το καλό μας και τη σωτηρία της χώρας, το σχέδιο νόμου απαλείφει το ισχύον ανώτατο όριο παραχωρούμενης έκτασης αιγιαλού 500 τ.μ.



Για το καλό μας επιτρέπεται το μπάζωμα της θάλασσας κατά 5 τ.μ. ανά κλίνη.

Και για το καλό μας, εννοείται, νομιμοποιού­νται ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα­βέρνες και καφέ που έχουν χτιστεί παράνομα πάνω στο κύμα.



Παρά την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει επικοινωνιακή διαχείρι­ση του εκτρώματος, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα και προσπαθούν τώ­ρα που ολοκληρώθηκε η διαβού­λευση να κάνουν λίφτινγκ στις ρυθ­μίσεις, ώστε να καταθέσουν μετά τις εκλογές το σχέδιο νόμου στη Βουλή, αναμορφωμένο.



Εκβιαστικά διλήμματα



Στο παρασκήνιο τα non paper δί­νουν και παίρνουν με κεντρικό εκ­βιαστικό δίλημμα προς τους βου­λευτές – σε πρώτη φάση της Ν.Δ. – ότι εάν δεν ψηφιστεί το σχέδιο νόμου χαιρέτα τους τούς επενδυτές που χάνεις… Και αυτό γιατί τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης σε αγαστή συνεργασία με το ΤΑΙΠ ΕΔ έχουν τάξει λαγούς με πετραχήλια στους επενδυτές και ως γνωστόν… μην τάξεις στον άγιο κερί και στο παιδί κουλούρι.



Έτσι ασκούνται ισχυρές πιέσεις για να μην αλλάξουν οι ρυθμίσεις που αφορούν τις λεγό­μενες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο fast track και καλύπτονται από τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), καθώς και οι επενδύ­σεις που αφορούν δημόσια ακίνητα, τα οποία πωλούνται μέσω ΤΑΙΠΕΔ και καλύπτονται από Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ).



Και αυτές οι επενδύσεις για τις οποίες κατα­στρατηγείται κάθε έννοια δικαίου και τίθεται εν κινδύνω το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώ­ρας είναι μεταξύ άλλων:



♦ Τουριστική επένδυση «Kilada Hills » στην κοιλάδα του Nομού Αργολίδας, για τη δημιουρ­γία πολυτελούς παραθεριστικού-τουριστικού χωριού με ξενοδοχείο 5 αστέρων, γήπεδο και κτήριο λέσχης golf κατηγορίας championship, beach club και παραθεριστικές κατοικίες.

♦ Αφάντου, Ρόδος. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου είναι 1.858.000 τ.μ. και αποτε­λείται από δύο γειτονικές παραθαλάσσιες ιδι­οκτησίες

♦ Αγία Τριάδα. Παραθαλάσσια έκταση περίπου 132.483 τ.μ. με μεγάλο παραλιακό μέτωπο και άμεση πρόσβαση στο οδικό δίκτυο Θεσσαλο­νίκης – Νέας Μηχανιώνας.

♦ Σαμπάριζα, Θερμησία, Ερμιόνη, έκταση 165.639 τ.μ.

♦ Άγιος Ιωάννης. Παραθαλάσ­σιο οικόπεδο στην περιο­χή της χερσονήσου της

Σιθωνίας με συνολική επιφάνεια 261.000 τ.μ. και παραλιακό μέτω­πο δυο χιλιομέτρων. ♦ Ελληνικό. Το καλύτε­ρο παραθαλάσσιο οικόπεδο της Ευρώπης με έκταση 6.000 στρέμματα, το οποίο αγόρασε κοψοχρονιά ο Όμι­λος Λάτση.

♦ Κάμπινγκ και Ξενία Παλι­ουρίου, Χαλκιδική. Με πρό­σβαση στον όρμο Καναπί-τσα, μία ονειρική αμμώδης παραλία με εξωτικά νερά, που περιλαμβάνει το ακρω­τήρι Αλωνάκι και Χρουσό. Το ακίνητο έχει ακτογραμμή περίπου 1.300 μ. ♦ Κασσιώπη, Κέρκυρα. Έκταση 490 στρεμμάτων με ακτογραμμή μήκους περίπου 725 μέτρων.



Τι λέει η Κομισιόν



Στο παιχνίδι μπήκε και η Κομισιόν έπειτα από ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβου­λευτή των Πράσινων / «Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία», αφού στην απάντησή της τον Μάρτιο του 2014 ξεκαθάρισε ότι η Ελ­λάδα δεν έχει δικαίωμα να μειώσει σε απόστα­ση μικρότερη των 100 μέτρων τη ζώνη απαγό­ρευσης δόμησης από τον αιγιαλό. Η απάντηση της Κομισιόν, επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος, «αποκαλύπτει ότι το σχέδιο νόμου για τον αιγι­αλό αποτελεί άλλη μια ελληνική ‘‘πατέντα’’, που τα κυβερνητικά παπαγαλάκια την πλασάρουν ως ‘‘μνημονιακή υποχρέωση’’».



Να σημειωθεί ότι στην απάντησή της η Κομισιόν επισημαίνει τα εξής:

α) Η Ελλάδα δεσμεύεται από το άρθρο 8.2 του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Δια­χείριση της Παράκτιας Ζώνης.

β) «Προσαρμογές» ή εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένες, ειδικές και αιτιολογη­μένες περιπτώσεις και όχι φυσικά γενίκευση των εξαιρέσεων και εφαρμογή παντού πρακτι­κών που καταστρατηγούν την υποχρέωση προ­στασίας των ακτών.

γ) Η Κομισιόν δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση που να ζητά εξαί­ρεση του συνόλου της επικράτειας από την ανάγκη προστασίας και ολοκληρωμένης διαχεί­ρισης της παράκτιας ζώνης για λόγους «επιχει­ρηματικού συμφέροντος»!