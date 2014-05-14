Το τσιμέντο κάνει καλό στην υγεία

Με επικοινωνιακά κόλπα και διάφορα πομπώδη φληναφήματα προσπαθούν Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή κινητοποίηση των πολιτών κατά του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό, αλλά και τις ενδοκυβερνητικές τριβές μετά τις σφοδρές αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κεντρικά το ΠΑΣΟΚ.
Με επικοινωνιακά κόλπα και διάφορα πομπώδη φληναφήματα προσπαθούν Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή κινητοποίηση των πολιτών κατά του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό, αλλά και τις ενδοκυβερνητικές τριβές μετά τις σφοδρές αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κεντρικά το ΠΑΣΟΚ.
Έτσι, την ίδια στιγμή που περισσότεροι από 150.000 πολίτες έχουν υπογράψει στις δύο διαδικτυακές πρωτοβουλίες για την απόσυρση του σχεδίου νόμου, την ίδια στιγμή που στελέχη της Ν.Δ., όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσουν, το υπουργείο Οικονομικών αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθούν, κάνοντας το μαύρο άσπρο, να πείσουν ότι το σχέδιο νόμου μέχρι και καλό στην υγεία μας κάνει… Ότι απλώς περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικοί φορείς, βουλευτές όλων των κομμάτων και πολίτες, βρίσκονται σε σύγχυση και δεν έχουν αντιληφθεί το πνεύμα του σχεδίου νόμου.
Για παράδειγμα, προσπαθούν να πείσουν ότι για το καλό μας το σχέδιο νόμου προβλέπει μόνο 10 μέτρα ζώνη προστασίας της «τεκμαιρόμενης» παραλίας, ενώ οι ανίδεοι Δανοί, όπως επισημαίνει το WWF Ελλάς, έχουν 300 μέτρα ζώνη προστασίας της παραλίας και οι ανίδεοι Γάλλοι 100!
Για το καλό μας και τη σωτηρία της χώρας, το σχέδιο νόμου απαλείφει το ισχύον ανώτατο όριο παραχωρούμενης έκτασης αιγιαλού 500 τ.μ.
Για το καλό μας επιτρέπεται το μπάζωμα της θάλασσας κατά 5 τ.μ. ανά κλίνη.
Και για το καλό μας, εννοείται, νομιμοποιούνται ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες και καφέ που έχουν χτιστεί παράνομα πάνω στο κύμα.
Παρά την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει επικοινωνιακή διαχείριση του εκτρώματος, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα και προσπαθούν τώρα που ολοκληρώθηκε η διαβούλευση να κάνουν λίφτινγκ στις ρυθμίσεις, ώστε να καταθέσουν μετά τις εκλογές το σχέδιο νόμου στη Βουλή, αναμορφωμένο.
Εκβιαστικά διλήμματα
Στο παρασκήνιο τα non paper δίνουν και παίρνουν με κεντρικό εκβιαστικό δίλημμα προς τους βουλευτές – σε πρώτη φάση της Ν.Δ. – ότι εάν δεν ψηφιστεί το σχέδιο νόμου χαιρέτα τους τούς επενδυτές που χάνεις… Και αυτό γιατί τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης σε αγαστή συνεργασία με το ΤΑΙΠ ΕΔ έχουν τάξει λαγούς με πετραχήλια στους επενδυτές και ως γνωστόν… μην τάξεις στον άγιο κερί και στο παιδί κουλούρι.
Έτσι ασκούνται ισχυρές πιέσεις για να μην αλλάξουν οι ρυθμίσεις που αφορούν τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο fast track και καλύπτονται από τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), καθώς και οι επενδύσεις που αφορούν δημόσια ακίνητα, τα οποία πωλούνται μέσω ΤΑΙΠΕΔ και καλύπτονται από Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ).
Και αυτές οι επενδύσεις για τις οποίες καταστρατηγείται κάθε έννοια δικαίου και τίθεται εν κινδύνω το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι μεταξύ άλλων:
♦ Τουριστική επένδυση «Kilada Hills » στην κοιλάδα του Nομού Αργολίδας, για τη δημιουργία πολυτελούς παραθεριστικού-τουριστικού χωριού με ξενοδοχείο 5 αστέρων, γήπεδο και κτήριο λέσχης golf κατηγορίας championship, beach club και παραθεριστικές κατοικίες.
♦ Αφάντου, Ρόδος. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου είναι 1.858.000 τ.μ. και αποτελείται από δύο γειτονικές παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες
♦ Αγία Τριάδα. Παραθαλάσσια έκταση περίπου 132.483 τ.μ. με μεγάλο παραλιακό μέτωπο και άμεση πρόσβαση στο οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας.
♦ Σαμπάριζα, Θερμησία, Ερμιόνη, έκταση 165.639 τ.μ.
♦ Άγιος Ιωάννης. Παραθαλάσσιο οικόπεδο στην περιοχή της χερσονήσου της
Σιθωνίας με συνολική επιφάνεια 261.000 τ.μ. και παραλιακό μέτωπο δυο χιλιομέτρων. ♦ Ελληνικό. Το καλύτερο παραθαλάσσιο οικόπεδο της Ευρώπης με έκταση 6.000 στρέμματα, το οποίο αγόρασε κοψοχρονιά ο Όμιλος Λάτση.
♦ Κάμπινγκ και Ξενία Παλιουρίου, Χαλκιδική. Με πρόσβαση στον όρμο Καναπί-τσα, μία ονειρική αμμώδης παραλία με εξωτικά νερά, που περιλαμβάνει το ακρωτήρι Αλωνάκι και Χρουσό. Το ακίνητο έχει ακτογραμμή περίπου 1.300 μ. ♦ Κασσιώπη, Κέρκυρα. Έκταση 490 στρεμμάτων με ακτογραμμή μήκους περίπου 725 μέτρων.
Τι λέει η Κομισιόν
Στο παιχνίδι μπήκε και η Κομισιόν έπειτα από ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Πράσινων / «Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία», αφού στην απάντησή της τον Μάρτιο του 2014 ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να μειώσει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων τη ζώνη απαγόρευσης δόμησης από τον αιγιαλό. Η απάντηση της Κομισιόν, επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος, «αποκαλύπτει ότι το σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό αποτελεί άλλη μια ελληνική ‘‘πατέντα’’, που τα κυβερνητικά παπαγαλάκια την πλασάρουν ως ‘‘μνημονιακή υποχρέωση’’».
Να σημειωθεί ότι στην απάντησή της η Κομισιόν επισημαίνει τα εξής:
α) Η Ελλάδα δεσμεύεται από το άρθρο 8.2 του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
β) «Προσαρμογές» ή εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένες, ειδικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις και όχι φυσικά γενίκευση των εξαιρέσεων και εφαρμογή παντού πρακτικών που καταστρατηγούν την υποχρέωση προστασίας των ακτών.
γ) Η Κομισιόν δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση που να ζητά εξαίρεση του συνόλου της επικράτειας από την ανάγκη προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης για λόγους «επιχειρηματικού συμφέροντος»!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
