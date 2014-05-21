Η σωστή ψυχολογική προετοιμασία πριν από την εξωσωματική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εξωσωματική είναι μια διαδικασία που κάποιες φορές απογοητεύει και φθείρει τόσο την ψυχολογία της γυναίκας όσο και του άνδρα.
Ένα έντονο στρες για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της, έρχεται να καταστήσει ευάλωτο το ζευγάρι. Διαβάστε πως μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί ψυχολογικά για την εξωσωματική γονιμοποίηση.
