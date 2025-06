Δημοπρατήθηκαν χειρόγραφα του Τζον Λένον για 2,9 εκατ. δολάρια

Πρωτότυπα χειρόγραφα και σχέδια του πρώην τραγουδιστή των Μπίτλς, Τζον Λένον, πωλήθηκαν έναντι συνολικά 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο οίκος δημοπρασιών Sotheby

Πρωτότυπα χειρόγραφα και σχέδια του πρώην τραγουδιστή των Μπίτλς, Τζον Λένον, πωλήθηκαν έναντι συνολικά 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο οίκος δημοπρασιών Sotheby. Η τιμή στην οποία πωλήθηκαν τα έργα είναι διπλάσια αυτής που αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Συνολικά δημοπρατήθηκαν 89 κομμάτια από το βιβλίο του Λένον με τίτλο «On His Own Write» του 1964 και το «A Spaniard In the Works» του 1965.

Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε για το «The Singularge Experience of Miss Anne Duffield», το οποίο αποτελεί την παρωδία του Σέρλοκ Χολμς που είχε γράψει ο Λένον και πωλήθηκε προς 209.000 δολάρια.

«Το εξαιρετικό αποτέλεσμα, το πρώτο λευκό γάντι του 2014 για τον οίκο Sotheby της Νέας Υόρκης, δείχνει ότι οι ανόητοι στίχοι του Λένον, τα λογοπαίγνια, το πονηρό χιούμορ και τα κωμικά του σχέδια συνεχίζουν να τραβούν το ενδιαφέρον ακόμα και 50 χρόνια μετά τη δημοσίευση του On His Own Write και του A Spaniard In the Works», δήλωσε ο Γκάμπριελ Χίτον του οίκου Sotheby.

Ο όρος «λευκό γάντι» χρησιμοποιείται όταν σε μια δημοπρασία πωλούνται όλα τα κομμάτια μιας συλλογής.

Άλλα έργα του Λένον περιελάμβαναν το χειρόγραφο με τίτλο «The Fat Budgie», το οποίο πωλήθηκε προς 143.000 δολάρια και ένα σχέδιο με μελάνι που απεικόνιζε έναν κιθαρίστα που πωλήθηκε προς 137.000 δολάρια.

Ο Χίτον χαρακτήρισε την εν λόγω συλλογή ως την πιο σημαντική πρωτότυπων έργων τέχνης και χειρόγραφων του Λένον.