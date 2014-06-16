search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 13:53
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2014 06:25

Στο νοσοκομείο της Σύρου ο γιος του Κουστουρίτσα μετά από ατύχημα με «γουρούνα»

16.06.2014 06:25
Στο νοσοκομείο της Σύρου ο γιος του Κουστουρίτσα μετά από ατύχημα με «γουρούνα» - Media

Με ιδιωτικό αεροπλάνο έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής, στη Σύρο, ο διάσημος Σέρβος σκηνοθέτης, Εμίρ Κουστουρίτσα.

Με ιδιωτικό αεροπλάνο έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής, στη Σύρο, ο διάσημος Σέρβος σκηνοθέτης, Εμίρ Κουστουρίτσα.
 
Σύμφωνα με το syrostoday.gr, ο γνωστός σκηνοθέτης έφτασε στο νησί των Κυκλάδων καθώς στο τοπικό νοσοκομείο έχει μεταφερθεί τραυματισμένος ο 36χρονος γιος του Στρίμπορ.
 
Ο γιος του Σέρβου σκηνοθέτη μεταφέρθηκε χθες το πρωί από τη Σίφνο στο Νοσοκομείο της Σύρου με μέριμνα του Λιμενικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στο θώρακα και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα.
 
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο 36χρονος έκανε διακοπές στην Σίφνο και η τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») στην οποία επέβαινε ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην περιοχή Πλατύς Γιαλός.
 
Ο 36χρονος είναι μέλος των No Smoking Band όπου παίζει ντραμς, κι έχει εμφανιστεί σε κάποιες ταινίες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarkozy_prison_1
ΚΟΣΜΟΣ

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

ena-kapoio-keno-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικόν

famellos_komotini_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από ΒΙΠΕ Κομοτηνής: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση» (video)

koutsoubas-vouli-21-10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για Άγνωστο Στρατιώτη: Απόπειρα αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» στο Μικρό Παλλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 13:52
sarkozy_prison_1
ΚΟΣΜΟΣ

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

ena-kapoio-keno-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικόν

famellos_komotini_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από ΒΙΠΕ Κομοτηνής: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση» (video)

1 / 3