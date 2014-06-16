Στο νοσοκομείο της Σύρου ο γιος του Κουστουρίτσα μετά από ατύχημα με «γουρούνα»

Με ιδιωτικό αεροπλάνο έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής, στη Σύρο, ο διάσημος Σέρβος σκηνοθέτης, Εμίρ Κουστουρίτσα.

Με ιδιωτικό αεροπλάνο έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής, στη Σύρο, ο διάσημος Σέρβος σκηνοθέτης, Εμίρ Κουστουρίτσα.



Σύμφωνα με το syrostoday.gr, ο γνωστός σκηνοθέτης έφτασε στο νησί των Κυκλάδων καθώς στο τοπικό νοσοκομείο έχει μεταφερθεί τραυματισμένος ο 36χρονος γιος του Στρίμπορ.



Ο γιος του Σέρβου σκηνοθέτη μεταφέρθηκε χθες το πρωί από τη Σίφνο στο Νοσοκομείο της Σύρου με μέριμνα του Λιμενικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στο θώρακα και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα.



Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο 36χρονος έκανε διακοπές στην Σίφνο και η τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») στην οποία επέβαινε ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην περιοχή Πλατύς Γιαλός.



Ο 36χρονος είναι μέλος των No Smoking Band όπου παίζει ντραμς, κι έχει εμφανιστεί σε κάποιες ταινίες.