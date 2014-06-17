Αρκουδάκι 4 μηνών, νεκρό από ασιτία

Από ασιτία πέθανε το θηλυκό αρκουδάκι, ηλικίας μόλις 4 μηνών, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά, στις 6 Ιουνίου από κατοίκους του χωριού Φραγκάδες Ζαγορίου να περιπλανιέται μόνο του.



Από ασιτία πέθανε το θηλυκό αρκουδάκι, ηλικίας μόλις 4 μηνών, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά, στις 6 Ιουνίου από κατοίκους του χωριού Φραγκάδες Ζαγορίου να περιπλανιέται μόνο του, σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό. Λίγες μέρες αργότερα, οι κάτοικοι του χωριού ειδοποίησαν τον Φορέα Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αώου και Πίνδου, ότι το αρκουδάκι εμφανίστηκε στον οικισμό εξαντλημένο.

Στελέχη του Φορέα μετέβησαν στην περιοχή, ενώ βρίσκονταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» που δραστηριοποιείται στον Εθνικό Δρυμό. Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξη του κλιμάκιου στους Φραγκάδες, το αρκουδάκι «έσβησε». Οι πληροφορίες από την Κτηνιατρική Υπηρεσία ΠΕ Ιωαννίνων, που ανέλαβε την νεκροψία, έδειξαν ότι το άτυχο ζώο πέθανε από ασιτία.