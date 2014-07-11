Το «Birdman» του Ινιαρίτου θα ανοίξει το Φεστιβάλ Βενετίας

Μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της φετινής χρονιάς είναι σίγουρα το «Birdman» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου



Το Φεστιβάλ της Βενετίας εμπιστεύεται για την φετινή του αυλαία τον Αλεχάντρο Ινιάριτου («Βαβέλ», «Amores Perros», «21 Γραμμάρια») και το έργο «Birdman». Τα νέα ήρθαν από τους ίδιους τους διοργανωτές, καθώς ανακοίνωσαν πως αυτή είναι η ταινία που θα ανοίξει το 71ο ιταλικό φεστιβάλ, που θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.



Ολόκληρος ο τίτλος της ταινίας είναι «Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance». Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία, όπου ο Μάικλ Κίτον υποδύεται έναν ηθοποιό – διάσημο για τις ενσαρκώσεις ενός υπερήρωα – ο οποίος αποφασίζει ν' ανεβάσει στο Μπρόντγουεϊ, το «Γιατί Πράγμα Μιλάμε Όταν Μιλάμε για Αγάπη» του Ρέιμοντ Κράβερ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ακόμα οι Έντουαρντ Νόρτον, Ζακ Γαλιφιανάκης, Έμμα Στόουν και Ναόμι Γουότς.



Αν το «Birdman» ακολουθήσει την πορεία του «Gravity», της περσινής ταινίας που άνοιξε το φεστιβάλ, τότε έχουμε ήδη ένα φαβορί στην οσκαρική κούρσα. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στην Αμερική, στις 17 Οκτωβρίου.



Δείτε το trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=xIxMMv_LD5Q