24.07.2014 13:42

Στη δημοσιότητα στοιχεία του θείου που εξέδιδε την 11χρονη ανιψιά του(ΦΩΤΟ)

Στη δημοσιότητα στοιχεία του θείου που εξέδιδε την 11χρονη ανιψιά του(ΦΩΤΟ) - Media

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο ανδρών που κατηγορούνται για αποπλάνηση παιδιού κατ’ εξακολούθηση, μαστροπεία και παράβαση του Νόμου περί όπλων, μετά από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Πρόκειται για τον 33χρονο Κώστα Παρασκευόπουλο του Θεόδωρου, κάτοικο Νέων Λιοσίων, και τον 41χρονο Σπύρο Ζερβό του Κωνσταντίνου, κάτοικο Περιστερίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν στις 17 Ιουλίου στο Ιλιον. Ο 41χρονος είχε παραδώσει στον 33χρονο την 11χρονη ανιψιά του, έναντι 150 ευρώ, προκειμένου να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, κάτι που, όπως εξακριβώθηκε, είχε ενεργήσει κατ’ επανάληψη. 

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπλάνηση παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα δώδεκα έτη και της ασέλγειας με αμοιβή με ανήλικο που συμπλήρωσε τα δέκα, όχι όμως τα δεκαπέντε έτη.

Σε βάρος του Ζερβού η κατηγορία αφορά σε άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές.

Και στους δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράνομη οπλοφορία (μαχαίρια).

Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, κάτοικος Νέων Λιοσίων.

Ζερβός Σπυρίδων, κάτοικος Περιστερίου

