McDonald’s στην Ιαπωνία: Έβαλαν «λουκέτο» στην Shanghai Husi Food Co.

Το παράρτημα της διεθνούς αλυσίδας ταχείας εστίασης McDonald's στην Ιαπωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις πωλήσεις όλων των προϊόντων από κοτόπουλο προερχόμενο από την Κίνα και εφεξής θα προμηθεύεται αποκλειστικά από την Ταϊλάνδη.

Η McDonald's Ιαπωνίας είχε ήδη σταματήσει την πώληση προϊόντων κρέατος που είχε προμηθευτεί από την εταιρεία με έδρα την Κίνα Shanghai Husi Food Co, την οποία έκλεισαν οι αρχές για λόγους πλημμελούς ασφάλειας των τροφίμων της.

Η Shanghai Husi προμήθευε την McDonald's Ιαπωνίας με το 20% των προϊόντων Chicken McNuggets (κοτομπουκιές).



"Λάβαμε αυτή την απόφαση δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχίας για τα προϊόντα από κοτόπουλο της McDonald's που παρασκευάζονται στην Κίνα", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκτελεστική διευθύντρια της McDonald's Ιαπωνίας Σάρα Καζανόβα.



Την Κυριακή οι αρχές της Σανγκάης έκλεισαν ένα εργοστάσιο της Shanghai Husi Food Co Ltd -μονάδας του αμερικανικού ομίλου OSI Group LLC, ο οποίος προμηθεύει τα McDonald's και τα KFC (Kentucky Fried Chicken) στην Κίνα – το οποίο φέρεται ότι είχε αναμείξει χαλασμένο κρέας με φρέσκο κρέας και ότι είχε τοποθετήσει νέες ετικέτες σε ληγμένα προϊόντα.



Η αστυνομία και η αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και των φαρμάκων στην Σανγκάη ανακάλυψαν ότι το εργοστάσιο χρησιμοποιούσε ληγμένα κρέατα για να φτιάξει τις κοτομπουκιές και τα μπιφτέκια βοδινού κρέατος και χαλασμένο και μουχλιασμένο κρέας για να παρασκευάσει ένα άλλο προϊόν κρέατος.



Το εργοστάσιο της Σανγκάης, το οποίο άνοιξε το 1996, απασχολεί περισσότερους από 500 εργάτες. Ο OSI προμηθεύει τα κινεζικά McDonald's από το 1992, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ομίλου.