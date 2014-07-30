search
30.07.2014 13:06

Η «Μόνα Λίζα» και ο «Δαυίδ» ντύθηκαν τζιχαντιστές!

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ιρλανδία ανήρτησε στο διαδίκτυο προπαγανδιστικές εικόνες-φωτομοντάζ με γνωστά έργα τέχνης όπως η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και ο «Δαυίδ» του Μιχαήλ Άγγελου, ντυμένους τζιχαντιστές.

 
Οι αναρτήσεις έγιναν στο twitter και συνοδεύονταν από λεζάντες όπως «Το Ισραήλ είναι το τελευταίο σύνορο του ελεύθερου κόσμου» και «Τώρα το Ισραήλ- Στη συνέχεια το Δουβλίνο – Το Παρίσι- Η Ιταλία- Η Δανία», σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα δίκαια του Ισραήλ (sic!).
 
Η ανάρτηση προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια στο twitter, κάποια από αυτά έλεγαν «Αυτός ο φανατισμός και ο ρατσισμός ενάντια στους Άραβες και τους Μουσουλμάνους είναι κατακριτέος, καθώς προέρχεται από διπλωματική πηγή» και «Τι αποδείξεις διαθέτει το Ισραήλ ώστε να γνωρίζει ότι η Χαμάς έχει σχέδια για την Ευρώπη;».
 
Παρότι αρχικά η ισραηλινή πρεσβεία δεν σχολίασε τις αναρτήσεις, στη συνέχεια αναγκάστηκε να δώσει εξηγήσεις μέσω ανακοίνωσης:
 
«Ορισμένοι από εσάς μπορεί να είδαν/άκουσαν κάποια ρεπορτάζ για μια σειρά εικόνων που ανέβηκαν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της ισραηλινής πρεσβείας στην Ιρλανδία…Ένας εκ των διαχειριστών (administrators) των λογαριασμών της πρεσβείας στα social media ανέβασε τις εικόνες που προέρχονται από ενημερωτικό σάιτ. Όταν ο account administrator έλαβε αίτημα από έναν εκ των followers να κατεβάσει τις εικόνες, το αίτημα ικανοποιήθηκε αμέσως. Δεν υπήρξε πρόθεση να προσβληθεί κανείς. Σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξή σας!».

