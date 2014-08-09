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Τη Μύκονο μετά από διάλειμμα δύο ετών επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο διάσημος πρωταγωνιστής του «Grease», Τζον Τραβόλτα. Μια υπερπολυτελής βίλα, με μηναίο κόστος ενοικίασης 80.000 ευρώ, θα φιλοξενήσει από κοινού τις επόμενες ημέρες, τον ίδιο αλλά και τα μελή του θρυλικού συγκροτήματος Duran Duran.

Τη Μύκονο μετά από διάλειμμα δύο ετών επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο διάσημος πρωταγωνιστής του «Grease», Τζον Τραβόλτα. Μια υπερπολυτελής βίλα, με μηναίο κόστος ενοικίασης 80.000 ευρώ, θα φιλοξενήσει από κοινού τις επόμενες ημέρες, τον ίδιο αλλά και τα μελή του θρυλικού συγκροτήματος Duran Duran.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρχές Ιουλίου μια γυναίκα ξένης καταγωγής είχε πραγματοποιήσει για λογαριασμό τους αλλεπάλληλες επισκέψεις σε συγκεκριμένο μεσιτικό γραφείο στη Μύκονο, ψάχνοντας για τη βίλα που θα φιλοξενήσει τους VIP καλεσμένους της και θα πληροί αυστηρά κριτήρια.

Περί τα τέλη του ιδίου μήνα, οι δύο πλευρές συμφωνήσαν σε μια μοντέρνα βίλα με ιδιωτική, εξωτερική πισίνα, πάνω από πέντε κρεβατοκάμαρες και οκτώ μπάνια, ενώ οι υψηλοί καλεσμένοι, ζήτησαν τις υπηρεσίες ιδιωτικού σεφ.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη μετακίνηση τους έμειναν άφωνοι καθώς δεν επέλεξαν πολυτελή αυτοκίνητα αλλά μικρού τύπου ΙΧ.

Πηγή: Παραπολιτικά