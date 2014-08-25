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Νέο ναυάγιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, νότια του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα.

Νέο ναυάγιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, νότια του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα. Αλιευτικό σκάφος το οποίο μετέφερε περίπου 370 παράνομους μετανάστες ανετράπη και το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάφερε να διασώσει 364 επιβαίνοντες ενώ, έως τώρα, έχει ανασύρει έξι νεκρούς.



Στην παροχή άμεσης βοήθειας, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής επιχείρησης Mare Nostrum, συμμετείχαν δυο πολεμικά πλοία, πλοιάριο της ιταλικής ακτοφυλακής και ένα εμπορικό πλοίο.



Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι είναι το τρίτο ναυάγιο μεταναστών μέσα σε 72 ώρες.



Το περασμένο Σάββατο, στ' ανοικτά των λιβυκών ακτών φέρεται να έχασαν τη ζωή τους περίπου 200 άνθρωποι, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή επίσης νότια της Λαμπεντούζα 18 παράνομοι μετανάστες πνίγηκαν και σήμερα, ακόμη έξι «απελπισμένοι της θάλασσας» προστίθενται στην μαύρη λίστα των θυμάτων η οποία μοιάζει να μην έχει τέλος.



Σε άρθρο στην εφημερίδα «La Stampa» σχετικά με τους θανάτους αυτούς και τις συνεχιζόμενες αφίξεις παράνομων μεταναστών και προσφύγων, η πρόεδρος της ιταλικής βουλής Λάουρα Μπολτρίνι τονίζει:



«Μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις αν υπάρξει πολιτική βούληση ώστε να δοθούν εναλλακτικές στον διάπλου αυτό. Πρέπει να προσφέρουμε, δηλαδή, σε όσους ζητούν άσυλο, μια επιπλέον δυνατότητα αντί να τους αφήνουμε στο έλεος των δουλεμπόρων».