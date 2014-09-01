3 στα 3 και… υποσχέσεις για τη συνέχεια

Αρχικός στόχος επετεύχθη για την Εθνική μας ομάδα στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας, καθώς νίκησε και το Πουέρτο Ρίκο, με 90-79, σημείωσε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης

Αρχικός στόχος επετεύχθη για την Εθνική μας ομάδα στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας, καθώς νίκησε και το Πουέρτο Ρίκο, με 90-79, σημείωσε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ μετά τη σημερινή ήττα της Κροατίας από τη Σενεγάλη είναι το μοναδικό αήττητο συγκρότημα στο Β΄ όμιλο.

Η «επίσημη αγαπημένη» πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, όπου σκόραρε 27 πόντους, μοίρασε 8 ασίστ κι έκανε μόλις 2 λάθη, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο που έμεινε χωρίς νίκη στον Β' όμιλο.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Σενεγάλη και Φιλιππίνες, το Πουέρτο Ρίκο δυσκόλεψε περισσότερο τους Έλληνες διεθνείς, οι οποίοι όμως έδειξαν έτοιμοι να πατήσουν «γκάζι» απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο!

Έτσι η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στα χιαστί ματς και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις προσεχείς αναμετρήσεις με την Κροατία (03/09, 21:00) και την Αργεντινή (04/09, 23:00).

Κορυφαίοι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν οι Ζήσης και Αντετοκούνμπο με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα, με τον Καλάθη να σταματά τους 14 και τον Καϊμακόγλου να βοηθά πολύ με τους 9 πόντους και τα 11 ριμπάουντ που μάζεψε.



Τα δεκάλεπτα: 19-20, 33-41, 52-68, 79-90.



Πουέρτο Ρίκο (Όλμος): Κλεμέντε 6, Μπαρέα 21 (4), Φράνκλιν 1, Ριβέρα 10 (2), Σάντσεζ 1, Χουέρτας 6, Μπάλκμαν 23, Γκαλίντο 5, Σαντιάγκο 6.

Ελλάδα (Κατσικάρης): Μάντζαρης, Μπουρούσης 12, Ζήσης 19 (4), Βασιλειάδης 4, Καλάθης 14, Γλυνιαδάκης 1, Παπανικολάου 4, Σλούκας 5 (1), Καϊμακόγλου 9, Αντετοκούνμπο 15, Βουγιούκας 2, Πρίντεζης 5.