08.09.2014 12:59

Παιδί μετά τα 40, με τη βοήθεια αυξητικής ορμόνης

Παιδί μετά τα 40, με τη βοήθεια αυξητικής ορμόνης - Media

Ελπίδα να αποκτήσουν παιδί, δίνει σε εκατομμύρια γυναίκες που δεν έχουν δικά τους ωάρια και κυρίως σ’ αυτές που είναι άνω των 40 ετών, η αυξητική ορμόνη GH. Πρόκειται για τις γυναίκες, που έως σήμερα γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσουν σε επιτυχημένη εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), εξαιτίας της φτωχής ανταπόκρισης του οργανισμού, στη διαδικασία πρόκλησης ωορηξίας.

Ελπίδα να αποκτήσουν παιδί, δίνει σε εκατομμύρια γυναίκες που δεν έχουν δικά τους ωάρια και κυρίως σ’ αυτές που είναι άνω των 40 ετών, η αυξητική ορμόνη GH. Πρόκειται για τις γυναίκες, που έως σήμερα γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσουν σε επιτυχημένη εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), εξαιτίας της φτωχής ανταπόκρισης του οργανισμού, στη διαδικασία πρόκλησης ωορηξίας.
 
Πλέον η αυξητική ορμόνη GH σε συνδυασμό με FSH ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για αυτές.
 
Διαβάστε λεπτομέρειες στο invitromagazine.gr.  

