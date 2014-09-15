Αλεξιπτωτιστής «προσγειώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ!

Σε… κολώνα της ΔΕΗ «προσγειώθηκε», χθες το μεσημέρι, Λαρισαίος, με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Σε… κολώνα της ΔΕΗ «προσγειώθηκε», χθες το μεσημέρι, Λαρισαίος, με αλεξίπτωτο πλαγιάς.



Όπως αναφέρουν η εφημερίδα «Ελευθερία» και το www.thessalianews.gr, ο 60χρονος άνδρας, αν και «χτυπήθηκε» από ρεύμα αέρα και κατέληξε στην κολώνα, τη γλίτωσε με ένα έγκαυμα πρώτου βαθμού στο πόδι, χωρίς να χτυπηθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα.



Συνεργείο της ΔΕΗ, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ Λάρισας που κλήθηκαν να συνδράμουν στην «αποκαθήλωση» του 60χρονου Λαρισαίου δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντάς τον να «αιωρείται».



0 60χρονος Λαρισαίος, που σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» διαθέτει πολυετή εμπειρία στις πτήσεις με αλεξίπτωτα πλαγιάς, στις 3 χθες το μεσημέρι απογειώθηκε από περιοχή του Συκουρίου που χρησιμοποιούν οι αιωροπτεριστές για το χόμπι τους.



Λίγη ώρα αργότερα και ενώ πλησίαζε σε περιοχή όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, «χτυπήθηκε» από ρεύμα αέρα για να καταλήξει «τυλιγμένος» σε καλώδια κολώνας της ΔΕΗ εντός του δημοτικού διαμερίσματος Πουρναρίου του δήμου Τεμπών.



Ο 60χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια και κάτοικοι του χωριού ακούγοντάς τον, ενημέρωσαν τις αρχές για το σπάνιο περιστατικό. Συνεργείο της ΔΕΗ προχώρησε αρχικά σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κόβοντας τις ζώνες του αλεξίπτωτου τον βοήθησαν να κατέβει στο έδαφος κάνοντας χρήση της «κλίμακας».



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας μετέφερε τον 60χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο και, μετά τις πρώτες βοήθειες, επέστρεψε στο σπίτι του.