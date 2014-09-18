Θανατηφόρο τροχαίο στη Πέτρου Ράλλη – Κάηκε ζωντανός στο αυτοκίνητό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:20 περίπου το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Πέτρου Ράλλη.
Ο οδηγός για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε μία κολόνα.
Το μεταφορικό βανάκι, που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, ήταν γεμάτο πυτζάμες και φόρμες, με αποτέλεσμα να αρπάξει αμέσως φωτιά.
Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί. Η αναγνώρισή του δεν είναι δυνατή, και η αστυνομία αναζητά στοιχεία στα συντρίμμια του κατεστραμμένου αυτοκινήτου για να προσδιοριστεί η ταυτότητά του.
