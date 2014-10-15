search
15.10.2014 08:07

Τροχαίο με δύο νεκρούς στην Πέτρου Ράλλη – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε περίπτερο (Video-Photos)

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη στο ύψος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στον Ταύρο, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες υπάρχουν δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια 31χρονη γυναίκα μητέρα ανήλικων παιδιών, ενώ διαμελίστηκε μια γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Επίσης, υπάρχουν δυο ελαφρά τραυματίες, ο οδηγός του Smart και ένας πεζός. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο και για ένα δεκάχρονο παιδί νεκρό, οι οποίες στην πορεία διαψεύστηκαν.

Το δυστύχημα προκάλεσε ο οδηγός ενός Smart αλβανικής υπηκοότητας, που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε με φόρα πάνω σε περίπτερο, ενώ ακριβώς δίπλα υπήρχε στάση λεωφορείων, στην οποία εκείνη τη στιγμή περίμενε αρκετός κόσμος. Στη συνέχεια το όχημα συγκρούστηκε με ακόμα δύο αυτοκίνητα.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο 27χρονος οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα για να προλάβει το κόκκινο φανάρι, ενώ η πρώτη πληροφόρηση από την Αστυνομία λέει ότι ο οδηγός του Smart χτύπησε αρχικά ένα ταξί και στην προσπάθειά του να διαφύγει, προκάλεσε το τροχαίο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου διότι έπαθε επιληπτική κρίση.

Από την πρόσκρουση σημειώθηκε διαμελισμός των θυμάτων, τα οποία εκτοξεύτηκαν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Ο οδηγός φέρει εκδορές και μώλωπες. 

Οι πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες του ΕΚΑΒ έκαναν αρχικά λόγο για πέντε σοβαρά τραυματισμένους πεζούς που έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νίκαιας και το Τζάνειο Νοσοκομείο.
 
Η Πέτρου Ράλλη παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Στο σημείο βρίσκονται 5 οχήματα της πυροσβεστικής και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ.

