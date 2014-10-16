Δείτε την τρελή πορεία του Smart που σκόρπισε τον θάνατο στην Πέτρου Ράλλη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρεις νεκροί και άλλοι δύο ελαφρά τραυματίες, ήταν ο τραγικός απολογισμός του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πέτρου Ράλλη.
Το βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το Smart λίγο πριν χτυπήσει πάνω στο ταξί και μετέπειτα παρασύρει την πεζή γυναίκα, προσκρούσει στο περίπτερο και χτυπήσει και τους άλλους πεζούς.
Ο 27χρονος οδηγός του Smart, ένα χιλιόμετρο πριν από το φρικτό τροχαίο, είχε συγκρουστεί με ταξί, αλλά δεν σταμάτησε ως όφειλε για να δώσει τα στοιχεία του και προτίμησε να αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και να εξαφανιστεί.
