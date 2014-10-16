Δείτε την τρελή πορεία του Smart που σκόρπισε τον θάνατο στην Πέτρου Ράλλη (Video)

Τρεις νεκροί και άλλοι δύο ελαφρά τραυματίες, ήταν ο τραγικός απολογισμός του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πέτρου Ράλλη.

Το βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το Smart λίγο πριν χτυπήσει πάνω στο ταξί και μετέπειτα παρασύρει την πεζή γυναίκα, προσκρούσει στο περίπτερο και χτυπήσει και τους άλλους πεζούς.



Ο 27χρονος οδηγός του Smart, ένα χιλιόμετρο πριν από το φρικτό τροχαίο, είχε συγκρουστεί με ταξί, αλλά δεν σταμάτησε ως όφειλε για να δώσει τα στοιχεία του και προτίμησε να αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και να εξαφανιστεί.

«Έτρεχε σαν τρελός», λέει ένας άνδρας που είδε το δυστύχημα και τον διαμελισμό της γυναίκας που περπατούσε μπροστά από το περίπτερο. Ο σύζυγος της ήταν επίσης παρών εκείνη τη στιγμή και λίγο μετά διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό σε κατάσταση ισχυρού σοκ.Σοκαρισμένοι ήταν και όσοι άλλοι αντίκρισαν τις σκηνές τρόμου. «Ούτε σε ταινία δε συμβαίνει αυτό. Είναι αδιανόητο. Δεν ήταν στην Εθνική οδό, στην Πέτρου Ράλλη ήταν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.Ο οδηγός του μικρού αυτοκινήτου προκάλεσε, επίσης και καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, και τραυμάτισε έναν άνδρα και μία γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η γυναίκα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, καθώς είχε ακρωτηριαστεί στο πόδι αλλά τελικά κατέληξε το πρωί της Πέμπτης.