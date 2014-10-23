Σφοδρή αντιπαράθεση «ΕφΣυν» – Αργύρη Ντινόπουλου

αναδημοσίευση από: iefimerida.gr

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και τον υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο, με αφορμή την υπόθεση της ασφάλισής του στον ΕΔΟΕΑΠ. Η εφημερίδα σε άρθρο της χαρακτήρισε τον κ. Ντινόπουλο «άνεργο υπουργό» και εκείνος απάντησε με εξώδικο. Στη διαμάχη μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον κ. Ντινόπουλο και κάνοντας λόγο για πρωτοφανή απάτη του υπουργού Εσωτερικών που συνιστά μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση.

Το δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών»

Η «Εφημερίδα των Συντακτών», που είχε φέρει στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλισης του κ. Ντινόπουλου και προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού, ανέφερε στο σημερινό δημοσίευμά της: «Ο υπουργός εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη… ψεύτης, καθώς αποδείχθηκε ότι από το 2008 που ο κ. Ντινόπουλος -κατά δήλωσή του- εγκατέλειψε το δημοσιογραφικό επάγγελμα καθώς εκλέχτηκε βουλευτής, έχει καταφέρει με κουτοπονηριές να μην έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ στο Ταμείο ενώ από τότε και έως σήμερα αξιοποιεί συστηματικά -σαν να μην τρέχει τίποτα- τις ιατρικές, φαρμακευτικές, εργαστηριακές παροχές και υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

Η μέθοδος ήταν απλή: έκανε ότι δεν ήξερε τίποτα για τις οικονομικές του υποχρεώσεις βάσει του νόμου, παρά τις προφορικές και γραπτές ειδοποιήσεις των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ και τις συνεχείς συζητήσεις για να λύσει με τον συμφερότερο τρόπο την «εκκρεμότητα». Ετσι από τον Ιούνιο του 2013 προσπαθεί με ορισμένους φίλους του να εξαπατήσει τον Οργανισμό ζητώντας «διακανονισμό» του χρέους του ως να ήταν άνεργος (…με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 68.000 ευρώ). Συγκεκριμένα, πριν από λίγες μέρες οργάνωσε ένα κόλπο σύμφωνα με το οποίο θα πλήρωνε με δόσεις γύρω στα 3.500 με 5.000 ευρώ και θα καθάριζε…».

Η απάντηση του Αργύρη Ντινόπουλου

Ο κ. Ντινόπουλος απέστειλε εξώδικο στην εφημερίδα, ενώ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «κατά το χρονικό διάστημα (2009-2010) της προαιρετικής ασφάλισής μου κατέβαλα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το συνολικό ποσό των 15.065 ευρώ» και ότι «τα σχετικά παραστατικά είναι αναρτημένα στον λογαριασμό μου στο facebook», καθώς και ότι «όταν άλλαξε η ασφαλιστική νομοθεσία διέκοψα την προαιρετική ασφάλισή μου στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ίδιο ζήτησα να γίνει και στον ΕΔΟΕΑΠ μαζί με το αίτημα για συνολική ρύθμιση των οφειλών μου».

«To χθεσινό (22-10-14) διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ μετατράπηκε από ορισμένους σε "λαϊκό δικαστήριο" με προφανή στόχο. Να πείσει την κοινή γνώμη ότι δήθεν ζήτησα (με αίτησή μου στις 27/06/2013) να ασφαλιστώ στον κλάδο υγείας ως άνεργος. Κανένα καινούριο στοιχείο ( από όσα έχουν ήδη αναφερθεί και στα οποία έχω ήδη απαντήσει) δεν προσκομίστηκε.

Το αντίθετο μάλιστα !Η αρμοδία υπάλληλος του ΕΔΟΕΑΠ Μαίρη Καλαϊτζή και ο νομικός σύμβουλος Αντώνης Καινούργιος είπαν προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την μια και μοναδική αλήθεια.

Ότι εδώ και ενάμιση χρόνο τους ζητάω επίμονα και φορτικά να τακτοποιήσω τις οφειλές μου.

Όχι φυσικά ως άνεργος ! Κάτι τέτοιο (το αντιλαμβάνονται οι πάντες!) είναι – έτσι και αλλιώς- αδύνατον να συμβεί αφού απαιτείται προσκόμιση φορολογικής δήλωσης μηδενικού εισοδήματος.

Και όμως ! Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ αγνόησε την ιδιόχειρη και ενυπόγραφη αίτησή μου με την οποία ζητώ τακτοποίηση των οφειλών μου στον κλάδο υγείας (χωρίς πουθενά να αναφέρω ότι ζητάω αυτό να γίνει με ασφάλιστρα ανέργου).

Αλλά χρησιμοποιεί για τις εναντίον μου κατηγορίες ένα μηχανογραφικό έντυπο του ΕΔΟΕΑΠ, συνοδευτικό της αίτησής μου, το οποίο βεβαίως δεν φέρει την υπογραφή μου.

Ούτε υπάρχει (σε αυτό το μηχανογραφικό έντυπο) κανένα ονοματεπώνυμο δήθεν εκπροσώπου μου.

Αλλά το χθεσινό ( 22-10-14) διοικητικό συμβούλιο είχε ένα στόχο.

Να περιβάλει με τον μανδύα του ΕΔΟΕΑΠ το σημερινό ( 23-10-14) πρωτοσέλιδο της "Εφημερίδας των Συντακτών" για το οποίο και θα προσφύγω στην δικαιοσύνη.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι αυτή είναι η μοναδική (εδώ και ημέρες) εφημερίδα που ασχολείται με το θέμα: « Ντινόπουλος, ο άνεργος υπουργός»

Ούτε είναι τυχαίο ότι το σημερινό "ρεπορτάζ"-λίβελλο υπογράφει ο γνωστός Δημήτρης Τρίμης που συστηματικά με καθυβρίζει τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο.

Ιδού, λοιπόν, η αλήθεια.

Όταν εκλέχτηκα βουλευτής (το 2007) επέλεξα (όπως είχα το δικαίωμα) την ασφάλιση μου στους ασφαλιστικούς φορείς των δημοσιογράφων και όχι των βουλευτών.

Γνωρίζοντας ότι (με την επικείμενη, τότε, κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου) θα ήμουν υποχρεωμένος να καταβάλω ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές μου.

Έτσι, στις 23-03-2009 ζήτησα από το κύριο φορέα ασφάλισης των δημοσιογράφων ( ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) να υπαχθώ στο καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης.

Να πληρώνω, δηλαδή, εγώ ο ίδιος τα ασφάλιστρά μου για τον κλάδο συνταξιοδότησης.

Έτσι από 23/03/2009 μέχρι 22/02/2010 κατέβαλα στον κύριο φορέα ασφάλισης των δημοσιογράφων ( ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) το συνολικό ποσό των 15.065 ευρώ.

Κατέβαλα, δηλαδή, μηνιαίο ασφάλιστρο 1.369,55 ευρώ.

Το ίδιο ζήτησα (την υπαγωγή , δηλαδή, στον κλάδο προαιρετικής ασφάλισης) με αίτησή μου, στις 07-04-09 και προς τον ΕΔΟΕΑΠ.

Μόνον που ο ΕΔΟΕΑΠ μου απήντησε με δέκα μήνες καθυστέρηση!

Στις 04-02-2010.

Δηλαδή μόλις 18 ημέρες πριν κάνω διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης ( στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) λόγω ριζικής ( και δυσμενούς) αλλαγής της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Και πάντως όταν είχα ήδη υποβάλει την αίτηση διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Πώς ήταν δυνατόν να μην έχω προαιρετική ασφάλιση τον κύριο φορέα και να έχω στον επικουρικό και στον κλάδο υγείας ;

Επειδή στη συνέχεια έκανα πράγματι χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ ζητούσα επιτακτικά να βρεθεί λύση στον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων.

Έτσι στις 27-06-2013 ζήτησα και γραπτώς την οριστική τακτοποίηση των οφειλών μου τονίζοντας ότι πρέπει να διακοπεί και τυπικά η προαιρετική ασφάλιση μου στον ΕΔΟΕΑΠ και να πληρώσω συνολικά τις ασφαλιστικές εισφορές μου στον κλάδο υγείας.

Όχι, βεβαίως, με ασφάλιστρα ανέργου, όπως – επαναλαμβάνω – σαφώς φαίνεται από την χειρόγραφη και ενυπόγραφη αίτησή μου.

Από τότε μέχρι χθες και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ δεν μου είχαν απαντήσει ποιο είναι το ύψος αυτών των οφειλών στον κλάδο υγείας ώστε επιτέλους να τις τακτοποιήσω.

Μετά την χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ περιμένω να το πράξουν».

Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ

«Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση που πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις και κυνηγά επαγγελματίες με ελάχιστα χρέη θα ήταν οι υπουργοί της να μην δηλώνουν άνεργοι για να γλιτώσουν από τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η πρωτοφανής απάτη του υπουργού Εσωτερικών, Α. Ντινόπουλου, εις βάρος του επικουρικού ταμείου των δημοσιογράφων, σύμφωνα με δημοσιεύματα της "Εφημερίδας των Συντακτών", συνιστά μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση. Ο υπουργός κατηγορείται ότι έκλεβε κανονικότατα το ΕΔΟΕΑΠ, αφού δεν πλήρωνε τις εισφορές του δηλώνοντας άνεργος(!!!), ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούσε τις ιατροφαρμακευτικές παροχές του ταμείου, φτάνοντας σήμερα να χρωστά γύρω στα 30.000 ευρώ σε εισφορές!

Για πόσο ακόμα θα ηγείται ο κ. Ντινόπουλος ενός τόσο κρίσιμου υπουργείου και θα τον καλύπτει ο κ. Σαμαράς;».