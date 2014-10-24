Προφυλακίστηκε ο οδηγός του μοιραίου Smart στην Π. Ράλλη

Προφυλακιστέος κρίθηκε με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, ο 27χρονος Αλβανός οδηγός, που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Πέτρου Ράλλη.



Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε τεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική του μεταχείριση.



Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι επιληπτικός και πως τη στιγμή του δυστυχήματος είχε πάθει κρίση.