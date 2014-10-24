Προφυλακίστηκε ο οδηγός του μοιραίου Smart στην Π. Ράλλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προφυλακιστέος κρίθηκε με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, ο 27χρονος Αλβανός οδηγός, που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Πέτρου Ράλλη.
Προφυλακιστέος κρίθηκε με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, ο 27χρονος Αλβανός οδηγός, που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Πέτρου Ράλλη.
Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε τεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική του μεταχείριση.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι επιληπτικός και πως τη στιγμή του δυστυχήματος είχε πάθει κρίση.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.