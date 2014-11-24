Έτσι σώθηκε η Μόνα Λίζα από τον Χίτλερ

Φως στη μυστική επιχείρηση των εργαζομένων του Λούβρου με στόχο να σώσουν σπουδαία έργα τέχνης ρίχνει το ντοκιμαντέρ «Illustrious Yet Uknown» που προβλήθηκε στη Γαλλία από το κανάλι France 3.

Ο Ζογιάρντ, ο οποίος ήταν αναπληρωτής διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου, ήταν ο άνθρωπος που με τη βοήθεια των εργαζομένων έκρυψε τον πίνακα της Μόνα Λίζα, όλα τα εκθέματα του Μουσείου και τις δημόσιες συλλογές, μόλις λίγες ημέρες πριν από το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά την άνοδο του Χίτλερ, ήταν έτοιμος για το χειρότερο. Στις 25 Αυγούστου 1935, ο Ζογιάρντ έκλεισε το Λούβρο για τρεις ημέρες και για 72 ώρες υπάλληλοι και εκπαιδευόμενοι δούλευαν σχολιαστικά για να κρύψουν όλους τους θησαυρούς σε λευκές ξύλινες θήκες.

Στη συνέχεια έγινε κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους: κίτρινος κύκλος για τα σημαντικά, πράσινος για τα σπουδαία και κόκκινος για τους παγκόσμιους θησαυρούς. Το κουτί με τη Μόνα Λίζα είχε τρεις κόκκινους κύκλους.

Κομβόι από τουλάχιστον 203 οχήματα μετέφερε 1.862 ξύλινες θήκες σε εκατοντάδες κάστρα στη Γαλλία, υπεράνω κάθε υποψίας.

Ο Χίτλερ είχε διορίσει τον κόμη Φρανζ Βολφ-Μέτερνιχ να επιβλέψει τα έργα τέχνης στη Γαλλία. Ωστόσο, ανακουφίστηκε όταν δεν βρήκε τίποτα, καθώς, όπως πολλοί Γερμανοί αριστοκράτες, δεν ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος, και μάλιστα βοήθησε τον Ζογιάρντ να σωθούν τα έργα τέχνης. Η επιχείρηση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς μετά την απόβαση στη Νορμανδία τα έργα τέχνης επέστρεψαν στα μουσεία χωρίς να καταστραφεί ούτε ένα.