09.01.2015

Δημόσιο μαστίγωμα Σαουδάραβα μπλόγκερ στη Τζέντα

09.01.2015
Ο Σαουδάραβας μπλόγκερ Ράιφ Μπαντάουι υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση για προσβολή του Ισλάμ. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, υποβλήθηκε στις πρώτες 50 μαστιγώσεις, ενώ για τις επόμενες 19 εβδομάδες θα υποβάλλεται σε 50 μαστιγώσεις την εβδομάδα.

Ο Σαουδάραβας μπλόγκερ Ράιφ Μπαντάουι υποβλήθηκε την Παρασκευή σε δημόσια μαστίγωση για προσβολή του Ισλάμ. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ο Μπαντάουι υποβλήθηκε στις πρώτες 50 μαστιγώσεις δημοσίως μετά την προσευχή της Παρασκευής, μπροστά από το τέμενος αλ Τζαφάλι στη Τζέντα, ενώ για τις επόμενες 19 εβδομάδες θα υποβάλλεται σε 50 μαστιγώσεις την εβδομάδα.

Ο 30χρονος μπλόγκερ καταδικάστηκε στις 5 Νοεμβρίου επειδή αμφισβήτησε την εξουσία της χώρας του μέσα από το απαγορευμένο σήμερα «Φιλελεύθερο Σαουδαραβικό Δίκτυο», το οποίο ίδρυσε ο ίδιος.

Την Πέμπτη, οι ΗΠΑ έκαναν έκκληση προς τη Σαουδική Αραβία να αναιρέσει την ποινή των 1.000 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στον Σαουδάραβα ακτιβιστή και υπέρμαχο της δημοσιογραφίας των πολιτών μαζί με δεκαετή ποινή κάθειρξης.
«Ανησυχούμε βαθύτατα για τις πληροφορίες που θέλουν τον ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ράιφ Μπαντάουι να ξεκινήσει να υποβάλεται στην απάνθρωπη τιμωρία των 1.000 μαστιγώσεων πέραν την δεκαετούς ποινής κάθειρξης επειδή άσκησε τα δικαιώματά του της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκευτικής ελευθερίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζεν Πσάκι.

Η ίδια είπε ότι οι ΗΠΑ απευθύνουν έκκληση προς τις «σαουδαραβικές αρχές να ακυρώσουν την βάρβαρη τιμωρία» και να επανεξετάσουν την υπόθεση.
Η σύζυγος του Μπαντάουι, η Ενσάφ Χαϊντάρ, διέφυγε στον Καναδά με τα τρία παιδιά τους και ενημερώνει την διεθνή οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (Reporters Without Borders) σχετικά με την πορεία του αίτηματός του.

«Παρότι η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την χθεσινή άνανδρη επίθεση εναντίον της γαλλικής σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo, τώρα ετοιμάζεται να επιβάλει την πιο βάρβαρη τιμωρία σε έναν πολίτη, ο οποίος μόλις άσκησε το δικαίωμα της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης, το ίδιο που στοίχισε τη ζωή στους γάλλους δημοσιογράφους», δήλωσε η διευθύντρια της οργάνωσης Λουσί Μοριγιόν.

Περίπου 14.000 άτομα υπέγραψαν διαδικτυακή αίτηση ζητώντας από τον βασιλιά της χώρας Αμπντάλα να απονείμει χάρη στον Μπαντάουι και να σταματήσει αυτό που η οργάνωση χαρακτηρίζει «μεσαιωνική μορφή βασανισμού».

Ο δικηγόρος και ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ουαλίντ Αμπού Αλ-Κάιρ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Μπαντάουι, επίσης καταδικάστηκε σε 15ετή ποινή κάθειρξης για «υπονόμευση του κράτους», «προσβολή της δικαιοσύνης» και «υποκίνηση της κοινής γνώμης».

Την Πέμπτη, η Σαουδική Αραβία αποκεφάλισε έναν Πακιστανό που είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και έναν Σαουδάραβα για ανθρωποκτονία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με τις εκτελέσεις τους ανέρχεται σε έξι ο αριθμός των εκτελεσθέντων δι' αποκεφαλισμού από τις αρχές Ιανουαρίου στη συντηρητική αυτή μουσουλμανική χώρα.

Τον περασμένο χρόνο, η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 87 άτομα, ενώ 78 το 2013, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο βιασμός, η ανθρωποκτονία, η αποστασία, η ένοπλη ληστεία και η διακίνηση ναρκωτικών τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών στη Σαουδική Αραβία.

