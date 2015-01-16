Ο Γιώργος Μητσικώστας είναι Λεβέντης (Video)

Σε βίντεο στήριξης του επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, εμφανίζεται ο Γιώργος Μητσικώστας.

«Πρόεδρε, σ’ αγαπώ πολύ σου ζητώ συγγνώμη για όλα αυτά τα χρόνια, για τη σάτιρα που σου έχω κάνει. Αν κα πάντα μου έλεγες ότι αν η σάτιρα είναι καλοπροαίρετη με βοηθά να γίνομαι καλύτερος.



»Πρόεδρε σε εμπιστεύομαι και σε στηρίζω», λέει ο γνωστός κωμικός.