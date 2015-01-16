Ο Γιώργος Μητσικώστας είναι Λεβέντης (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε βίντεο στήριξης του επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, εμφανίζεται ο Γιώργος Μητσικώστας.
Σε βίντεο στήριξης του επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, εμφανίζεται ο Γιώργος Μητσικώστας.
«Πρόεδρε, σ’ αγαπώ πολύ σου ζητώ συγγνώμη για όλα αυτά τα χρόνια, για τη σάτιρα που σου έχω κάνει. Αν κα πάντα μου έλεγες ότι αν η σάτιρα είναι καλοπροαίρετη με βοηθά να γίνομαι καλύτερος.
»Πρόεδρε σε εμπιστεύομαι και σε στηρίζω», λέει ο γνωστός κωμικός.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.