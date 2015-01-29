Σφοδρή επίθεση της ΕφΣυν στον Ηλία Κανέλλη για ανάρτησή του στο Facebook

Ένα άκρως επιθετικό σχόλιο με αφορμή ανάρτηση του Ηλία Κανέλλη στο facebook κάνει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών καταλήγοντας πως «Το πιθανότερο είναι ότι έχει αδειάσει η θέση του εκπροσώπου Τύπου της Χρυσής Αυγής!»



Αφορμή για το σχόλιο του Ηλία Κανέλλη, οι ενδυματολογικές επιλογές της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την ορκωμοσία της κυβέρνησης που σχολιάστηκαν εκτενώς στα social media. H εφημερίδα εστιάζει στο προσωπικό σχόλιο του Ηλία Κανέλλη στον προσωπικό του λογιαριασμό στο facebook. Γράφει χαρακτηριστικά υπό τον τίτλο Κιτρινισμός:



«Ευτυχώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πολύ ψηλή και μπορεί να μην είδε το σούρσιμο των εμετικών ερπετών στο διαδίκτυο που μπήκαν εμβόλιμα σε «δημοσιογραφικές» πένες, ενώ ο νέος υπουργός Υγείας στερείται την όραση και ούτε αυτός θα είδε τον χλευασμό της αδυναμίας του.

Εμείς όμως οι υπόλοιποι είδαμε και διαβάσαμε το «σχόλιο» του Ηλία Κανέλλη και των ομοίων του στο φέισμπουκ και μετά σε διάφορα ιστολόγια που το αναπαρήγαγαν.



Ο Ηλίας Κανέλλης σχολίασε ως εξής τη φωτογραφία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να προσέρχεται στην ορκωμοσία με ένα κίτρινο παλτό και λίγο πιο πέρα τον Π. Κουρουμπλή να προσέρχεται κι αυτός: «Νομίζω ότι ο Κουρουμπλής βλέπει, δεν εξηγείται αλλιώς η απόσταση».

Το σχόλιο ξεπέρασε τον ορισμό της «κίτρινης», ρατσιστικής και σεξιστικής δημοσιογραφίας.



Το πιθανότερο είναι ότι έχει αδειάσει η θέση του εκπροσώπου Τύπου της Χρυσής Αυγής!»



O Hλιας Κανέλλης σχολίασε το δημοσίευμα στον προσωπικό του λογαριασμό σήμερα το πρωί γράφοντας «αν το σταλινικό μίσος συναντάει (μαζί με το πολιτικό γλείψιμο) την ηλιθιότητα. Πώς το 'λεγε ο Βολινσκί; "Δεν θέλω να πεθάνω ηλίθιος".»

