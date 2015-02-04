Συγκλονιστικές και πιπεράτες αποκαλύψεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν

Συγκλονιστικές, όσο και πιπεράτες, είναι οι καταθέσεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν, με τον άλλοτε επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενος για μαστροπεία και συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο πορνείας.

Συγκλονιστικές, όσο και πιπεράτες, είναι οι καταθέσεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν, με τον άλλοτε επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενος για μαστροπεία και συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο πορνείας.



Χαρακτηριστικό είναι ότι μια από τις γυναίκες που εμπλέκονται στην υπόθεση, κατέθεσε στους δικαστές ότι είδε τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ να απολαμβάνει τις υπηρεσίες οκτώ γυναικών ταυτοχρόνως.



«Σοκαρίστηκα. Δεν ήθελα να εμπλακώ σε αυτό το όργιο», λέει η εκδιδόμενη Σαντρίν Βντενσρικ. «Θέλει πραγματικά να πιστέψουμε ότι είναι αφελής και μας περνά για χαζούς», δήλωσε σχετικά.



Ο ίδιος ο Στρος Καν, υποστηρίζει ότι ναι μεν συμμετείχε στα ροζ πάρτυ, αγνοούσε όμως πως οι γυναίκες βρίσκονταν εκεί επί πληρωμή.



Στο εδώλιο κάθονται ακόμη 13 πρωταγωνιστές της υπόθεσης «Carlton», του διεθνούς δικτύου μαστροπείας, που δρούσε μεταξύ 2010 και 2011. Το ίδιο είχε ως έδρα το ξενοδοχείο «Carlton» στη Λιλ της βόρειας Γαλλίας και παρακλάδια στο Βέλγιο και τις ΗΠΑ.



Στις ροζ βραδιές φαίνεται ότι λάμβαναν μέρος πολιτικοί, αξιωματικοί της αστυνομίας και βιομήχανοι που απολάμβαναν τις υπηρεσίες ακριβών call girls.



Προσερχόμενος στο δικαστήριο συνοδευόμενος από την ιερόδουλο Μπεατρίς Λερζέν, ο άνθρωπος που φέρεται να κινούσε τα νήματα «της συμμορίας της Λιλ», ο Βέλγος με το ψευδώνυμο «Ντοντό, ο μαστρωπός» δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που συναντά τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ.



Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η καμαριέρα του ξενοδοχείου «Sofitel» που βρέθηκε στη δίνη του σεξουαλικού σκανδάλου, φαίνεται πως κάνει χρυσές δουλειές. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ με το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, που κέρδισε από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η Ναφισάτου Ντιαλό άνοιξε πολυτελές εστιατόριο στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.