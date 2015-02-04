search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 15:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.02.2015 06:26

Συγκλονιστικές και πιπεράτες αποκαλύψεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν

04.02.2015 06:26
Συγκλονιστικές και πιπεράτες αποκαλύψεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν - Media

Συγκλονιστικές, όσο και πιπεράτες, είναι οι καταθέσεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν, με τον άλλοτε επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενος για μαστροπεία και συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο πορνείας.

Συγκλονιστικές, όσο και πιπεράτες, είναι οι καταθέσεις στη δίκη του Ντομινίκ Στρος Καν, με τον άλλοτε επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενος για μαστροπεία και συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο πορνείας.
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι μια από τις γυναίκες που εμπλέκονται στην υπόθεση, κατέθεσε στους δικαστές ότι είδε τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ να απολαμβάνει τις υπηρεσίες οκτώ γυναικών ταυτοχρόνως.
 
«Σοκαρίστηκα. Δεν ήθελα να εμπλακώ σε αυτό το όργιο», λέει η εκδιδόμενη Σαντρίν Βντενσρικ. «Θέλει πραγματικά να πιστέψουμε ότι είναι αφελής και μας περνά για χαζούς», δήλωσε σχετικά.
 
Ο ίδιος ο Στρος Καν, υποστηρίζει ότι ναι μεν συμμετείχε στα ροζ πάρτυ, αγνοούσε όμως πως οι γυναίκες βρίσκονταν εκεί επί πληρωμή.
 
Στο εδώλιο κάθονται ακόμη 13 πρωταγωνιστές της υπόθεσης «Carlton», του διεθνούς δικτύου μαστροπείας, που δρούσε μεταξύ 2010 και 2011. Το ίδιο είχε ως έδρα το ξενοδοχείο «Carlton» στη Λιλ της βόρειας Γαλλίας και παρακλάδια στο Βέλγιο και τις ΗΠΑ.
 
Στις ροζ βραδιές φαίνεται ότι λάμβαναν μέρος πολιτικοί, αξιωματικοί της αστυνομίας και βιομήχανοι που απολάμβαναν τις υπηρεσίες ακριβών call girls.
 
Προσερχόμενος στο δικαστήριο συνοδευόμενος από την ιερόδουλο Μπεατρίς Λερζέν, ο άνθρωπος που φέρεται να κινούσε τα νήματα «της συμμορίας της Λιλ», ο Βέλγος με το ψευδώνυμο «Ντοντό, ο μαστρωπός» δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που συναντά τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ.
 
Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η καμαριέρα του ξενοδοχείου «Sofitel» που βρέθηκε στη δίνη του σεξουαλικού σκανδάλου, φαίνεται πως κάνει χρυσές δουλειές. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ με το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, που κέρδισε από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η Ναφισάτου Ντιαλό άνοιξε πολυτελές εστιατόριο στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efex LowRes-173
ADVERTORIAL

Γενική Συνέλευση ΕΦΕΧ: Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε Aυτοφροντίδα επιστρέφουν περίπου 6,7 ευρώ στο σύστημα Υγείας

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Εντολή του ΣτΕ στην ΕΥΠ να στείλει τον φάκελο Κουκάκη

kimon_patriot_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Patriot στην Κάρπαθο, φρεγάτες στην Κύπρο: Το νέο γεωπολιτικό τόξο που ανησυχεί την Άγκυρα

crypto
ΕΛΛΑΔΑ

Τουλάχιστον 12 συλλήψεις για απάτες με κρυπτονομίσματα – Πώς δρούσε η σπείρα

Rodez 1920×1080 DRAFT
ADVERTORIAL

«Η Μουγγή Καμπάνα» από 23 Μαρτίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 15:21
efex LowRes-173
ADVERTORIAL

Γενική Συνέλευση ΕΦΕΧ: Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε Aυτοφροντίδα επιστρέφουν περίπου 6,7 ευρώ στο σύστημα Υγείας

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Εντολή του ΣτΕ στην ΕΥΠ να στείλει τον φάκελο Κουκάκη

kimon_patriot_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Patriot στην Κάρπαθο, φρεγάτες στην Κύπρο: Το νέο γεωπολιτικό τόξο που ανησυχεί την Άγκυρα

1 / 3