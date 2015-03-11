search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:27
11.03.2015 16:25

Ποια είναι τα 5 εστιατόρια της Αθήνας που τιμήθηκαν με αστέρια Michelin (Photos)

Ποια είναι τα 5 εστιατόρια της Αθήνας που τιμήθηκαν με αστέρια Michelin (Photos) - Media

Πέντε εστιατόρια της Αθήνα περιλαμβάνονται στον οδηγό της διεθνώς αναγνωρισμένης Michelen, ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια της Ευρώπης. Ο οδηγός ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα και επτά αστέρια δόθηκαν στα ελληνικά εστιατόρια.

Πέντε εστιατόρια της Αθήνα περιλαμβάνονται στον οδηγό της διεθνώς αναγνωρισμένης Michelen, ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια της Ευρώπης. Ο οδηγός ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα και επτά αστέρια δόθηκαν στα ελληνικά εστιατόρια.

Συγκεκριμένα, τα εστιατόρια «Σπονδή» και «Funky Gurmet» διατήρησαν τα δύο αστέρια τους.

«Σπονδή»

Το εστιατόριο βρίσκεται Πύρρωνος 5, στο Παγκράτι και διακρίνεται για την μοντέρνα γαλλική κουζίνα του.

«Funky Gourmet»

Βρίσκεται στην Παραμυθίας 13 και Σαλαμίνος, στον Κεραμεικό και συνδυάζει τη διασκεδαστική με την εκλεπτυσμένη γαστρονομία.

Στην συνέχεια, ακολουθούν με ένα τιμητικό αστέρι:

«Botrini’s»

Το εστιατόριο είναι στην Βασ. Γεωργίου Β΄ 24Β, στο Χαλάνδρι και χαρακτηρίζεται από την μίνιμαλ αισθητική του και την διακριτική του πολυτέλεια.

«Hytra»

Βρίσκεται στον έκτο όροφο της «Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών», στη Λεωφόρος Συγγρού 107-109, και διακρίνεται για τις γεύσεις του και την θέα υψηλών προδιαγραφών.

«Varoulko»

Το εστιατόριο του Λευτέρη Λαζάρου μετακόμισε στην Ακτή Κουμουνδούρου 52, στο Μικρολίμανο του Πειραιά.

