H La Stampa «αδειάζει» το πρώην δεξί χέρι του Σαμαρά: «Ο Παπασταύρου είχε δυο λογαριασμούς στην Ελβετία»

«Ο Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με χαρτιά που έχουμε εξασφαλίσει, διέθετε δυο λογαριασμούς στην Ελβετία, στην τράπεζα Hsbc. Το όνομά του ήταν στη λίστα Φαλτσιανί και οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους» δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα «La Stampa».

Σε άρθρο της με τον τίτλο «Το δεξί χέρι του Σαμαρά και η θαμμένη φοροδιαφυγή», η εφημερίδα προσθέτει ότι «μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, ο Παπασταύρου ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Ελλάδας» και ότι «είναι σαφές ότι ένα σκάνδαλο με τον ίδιο στο επίκεντρο, θα είχε σημαντικές συνέπειες για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και για τη Νέα Δημοκρατία».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ακόμη βαριές, από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο μόνος αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα».

Η «La Stampa» αναφέρει ότι το όνομα του Παπασταύρου συμπεριλαμβανόταν στο ελληνικό σκέλος της λίστας Φαλτσιανί (γνωστή, στην Ελλάδα, ως λίστα Λαγκάρντ), το οποίο δημοσιεύθηκε το 2012 από το περιοδικό Hot Doc. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στην ίδια λίστα υπήρχε και το όνομα του ελληνο-ισραηλινού επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή, «ο οποίος επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τον πρώην σύμβουλο του Σαμαρά και ότι διαχειριζόταν κεφάλαια για λογαριασμό του».

H δημοσιογράφος Τόνια Μαστρομπουόνι γράφει ότι το ΣΔΟΕ ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθεί αν η προέλευση των ποσών αυτών ήταν παράνομη. «Όταν, όμως, προκηρύχθηκαν οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ένας υψηλά ιστάμενος του ΣΔΟΕ ζήτησε από τον υπεύθυνο της έρευνας να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Εκείνος, όμως, αντιστέκεται, γράφει τις ενστάσεις του σε κείμενο που παραδίδει στους ανώτερούς του και καταγγέλλει την ανορθόδοξη πρακτική να του ζητείται, προφορικά, να βάλει στο αρχείο μια υπόθεση» τονίζει η «Λα Στάμπα».

Στην καταγγελία του υψηλά ιστάμενου του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με τη «La Stampa», μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι:

Δεν προκύπτει από πουθενά, κατά τα στοιχεία της Hsbc, ότι ο Μιωνής διαχειριζόταν τους δύο λογαριασμούς με «υπεύθυνο» τον Παπασταύρου 5091443771 και «Stabri ltd», όπως είχαν υποστηρίξει, αντιθέτως, στην κατάθεσή τους, τόσο ο Παπασταύρου όσο και ο ίδιος ο Μιωνής.

Από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007, έγιναν κάποιες αλλαγές στους λογαριασμούς αυτούς, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποιος έδωσε τη σχετική εντολή.

Ο πληρεξούσιος των λογαριασμών αυτών είναι ο κ. Παπασταύρου και οι συγγενείς του και όχι ο Σάμπι Μιωνής.

Η εταιρεία Stabri, η οποία φέρεται να είναι κυριότητας του συμβούλου του κ. Σαμαρά, έχει ως έδρα τον φορολογικό παράδεισο Virgin Islands. Δεν έχουν όμως κοινοποιηθεί, στην Ελλάδα, στοιχεία σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο, παρά μόνον μια συναλλαγή 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων του Φεβρουαρίου του 2006 από ελβετικό λογαριασμό και την εταιρεία Fairwings asset inc. Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι το ποσό προερχόταν από κέρδη άλλης εταιρείας.

Η ιταλική εφημερίδα καταλήγει ότι ο υψηλά ιστάμενος του ΣΔΟΕ υπέγραψε με επιφύλαξη την έκθεση, έπειτα από προφορικές εντολές ανωτέρων του, έστω και αν υπογράμμισε ότι δεν παρασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Stabri, το πώς άνοιξε ο λογαριασμός και έγινε το πληρεξούσιο στον Παπασταύρου, και η ακριβής προέλευση της συναλλαγής των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος του ΣΔΟΕ κατέστησε σαφές ότι οι έλεγχοι για τον Σάμπι Μιωνή δεν ολοκληρώθηκαν, η υπεύθυνη Αρχή δεν ήλεγξε τις ελληνικές τράπεζες σε αναζήτηση λογαριασμών που να συνδέονται με την εταιρεία Stabri και δεν ζητήθηκαν τα έγγραφα σχετικά με την ίδρυσή της στην Κύπρο και τις νήσους Virgin.