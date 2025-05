Sudan, ο λευκός ρινόκερος που έχει… σωματοφύλακες (Photos)

Στην Κένυα ζει ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος του κόσμου. Γι’ αυτό και δεν τον αφήνουν στιγμή από τα μάτια τους.

Στην Κένυα ζει ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος του κόσμου. Γι’ αυτό και δεν τον αφήνουν στιγμή από τα μάτια τους.

Υπό τον φόβο να πέσει ο Sudan θύμα λαθροθήρων έχει τοποθετηθεί σε 24ωρη βάση ένοπλη φρουρά για να τον προστατεύει.

Armed rangers in Sudan guard the last male northern white rhino on earth. His species survived for 50 million years. pic.twitter.com/mIfpOA75fI — Julian Dutton (@JulianDutton1) April 11, 2015

Ο Sudan και οι δύο “γυναίκες” του στο Ol Pejeta στην Κένυα συγκαταλέγονται μεταξύ των 5 σπανιότερων υποειδών του λευκού ρινόκερου που έχουν μείνει στον κόσμο.

Είναι μάλιστα οι μοναδικοί που ζουν σε σχετική ελευθερία, καθώς οι άλλοι δύο ρινόκεροι φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους.

Specifically at Ol Pejeta, here he is with one of his keepers. We appreciate you spreading the word @JulianDutton1 🙂 pic.twitter.com/fpMJrXFpBL — Ol Pejeta (@OlPejeta) April 13, 2015

Στον Sudan και τις «γυναίκες» του έχουν τοποθετηθεί ραδιοπομποί, ενώ τους έχουν αφαιρεθεί τα κέρατα προκειμένου να αποτρέψουν τους λαθροκυνηγούς που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ρινόκερους τα τελευταία χρόνια στην Αφρική, καθώς πιστεύεται λανθασμένα ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.

“Με την αυξανόμενη ζήτηση για κέρατο ρινόκερου και ελεφαντόδοντο, αντιμετωπίζουμε πολλούς λαθροκηνυγούς και συχνά ρισκάρουμε τις ζωές μας στη γραμμή του καθήκοντος”, σημείωσε ο Simor Irungu, ένας από τους φρουρούς του Sudan.

Ο λευκός ρινόκερος είναι από τα σπανιότερα είδη και μετά τον θάνατο του Angalifu τον Δεκέμβριο βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην εξαφάνιση.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι υπάρχουν πλέον πολύ περιορισμένες πιθανότητες να γεννηθούν άλλοι ρινόκεροι και έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Sudan και τις “γυναίκες” του που μεταφέρθηκαν από ζωολογικό κήπο της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κένυα το 2009.

πηγή: telegraph