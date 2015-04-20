Τζιόρτζιο Αρμάνι: «Δεν χρειάζεται να ντύνεται σαν ομοφυλόφιλος ένας άνδρας»

Την αισθητική χειρουργική και την υπερβολική επίδειξη της ομοφυλοφιλίας στις στυλιστικές επιλογές κατέκρινε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Τζιόρτζιο Αρμάνι, λέγοντας ότι «Ένας ομοφυλόφιλος άνδρας είναι άνδρας 100%. Δεν χρειάζεται να ντύνεται σαν ομοφυλόφιλος».

Ο 80χρονος Ιταλός σχεδιαστής υποστήριξε ότι «είναι σαν να φωνάζεις “α, δες είμαι γκέι”», ενώ αναφέρθηκε στην αισθητική χειρουργική χαρακτηρίζοντάς την ως «ανοησία».

«Προτιμώ να κοιτάζω μία φυσική γυναίκα» επεσήμανε ο Αρμάνι, εξηγώντας ότι «Μία γυναίκα θα έπρεπε να έχει το θάρρος να γερνάει και να μην κάνει τα πάντα για να δείχνει πιο νέα».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και για τους υπερβολικά μυώδεις άντρες: «Δε μου αρέσει ένα υπερβολικά μυώδες αγόρι. Δε μου αρέσει το υπερβολικό γυμναστήριο. Μου αρέσει κάποιος που είναι υγιής, που φροντίζει το σώμα του αλλά δεν χρησιμοποιεί πολύ τους μύες του».

Τέλος, εκδήλωσε την δυσαρέσκεια του για το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας: «Δεν αντέχω τον Μπερλουσκόνι. Όσα κάνει τα βρίσκω χυδαία. Ο τρόπος που μιλάει και οι γυναίκες του».