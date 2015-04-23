search
23.04.2015 09:07

Η επική προφητική φάρσα του Μητσικώστα στον Σάκη Ρουβά για το «Άξιον Εστί» (Video)

23.04.2015 09:07
Κι όμως ο Γιώργος Μητσικώστας, ήταν ο πρώτος που πρότεινε στον Σάκη Ρουβά να τραγουδήσει το «Άξιον Εστί» σαν Μίκης Θεοδωράκης. Απολαύστε το απίθανο βίντεο.

Ο εορτάζων σήμερα Γιώργος Μητσικώστας, έχει σε μια ακόμη περίπτωση φανεί προφητικός. Το θέμα που έχει προκύψει, με τον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει το «Άξιον Εστί», ο γνωστός κωμικός, όχι μόνο το ήξερε από το 2009, αλλά σε μια ακόμα απίστευτη μίμηση, το είχε προτείνει ο ίδιος, σαν Μίκης Θεοδωράκης, στον pop star!  

 

