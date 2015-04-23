Η επική προφητική φάρσα του Μητσικώστα στον Σάκη Ρουβά για το «Άξιον Εστί» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κι όμως ο Γιώργος Μητσικώστας, ήταν ο πρώτος που πρότεινε στον Σάκη Ρουβά να τραγουδήσει το «Άξιον Εστί» σαν Μίκης Θεοδωράκης. Απολαύστε το απίθανο βίντεο.
Ο εορτάζων σήμερα Γιώργος Μητσικώστας, έχει σε μια ακόμη περίπτωση φανεί προφητικός. Το θέμα που έχει προκύψει, με τον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει το «Άξιον Εστί», ο γνωστός κωμικός, όχι μόνο το ήξερε από το 2009, αλλά σε μια ακόμα απίστευτη μίμηση, το είχε προτείνει ο ίδιος, σαν Μίκης Θεοδωράκης, στον pop star!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.