Απειλείται «θερμό» επεισόδιο μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν στα στενά του Ορμούζ

Ιρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ Maersk Tigris, σύμφωνα με το Πεντάγωνο και μέσα ενημέρωσης

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι ιρανικές δυνάμεις στον Κόλπο έχουν καταλάβει το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων “MAERSK TIGRIS” με σημαία των Νήσων Μάρσαλ.

Λίγο νωρίτερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει ότι το Ιράν κατέλαβε ένα αμερικανικό φορτηγό πλοίο και συνέλαβε τα 34 μέλη του πληρώματός του επειδή το εν λόγω πλοίο «καταπάτησε» τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Το Πρακτορείο δεν ανέφερε πηγές.

Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Arabiya μετέδωσε επίσης ότι μια ιρανική «δύναμη» κατέλαβε σήμερα στον Κόλπο ένα αμερικανικό φορτηγό πλοίο και το οδηγεί στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Το δίκτυο μετέδωσε ότι μια ιρανική δύναμη «άνοιξε πυρ» εναντίον του αμερικανικού πλοίου. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Ο αμερικανικός πέμπτος στόλος που βρίσκεται στον Κόλπο και αγκυροβολεί στο Μπαχρέιν δεν σχολίασε την είδηση.

Ωστόσο αμερικανικά αεροσκάφη αλλά και το αντιτορπιλικό USS Farragut απάντησαν στο σήμα κινδύνου του πλοίου και παρακολουθούν από απόσταση.