ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 21:07
01.05.2015 16:31

Ποινικές διώξεις σε 6 αστυνομικούς για τη δολοφονία που προκάλεσε τις ταραχές στη Βαλτιμόρη

O θάνατος του Φρέντι Γκρέι, που απεβίωσε μία εβδομάδα μετά τη βίαιη σύλληψή του στη Βαλτιμόρη, οφείλεται σε «ανθρωποκτονία» και στους 6 αστυνομικούς που εμπλέκονται στη σύλληψή του θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

 

O θάνατος του Φρέντι Γκρέι, που απεβίωσε μία εβδομάδα μετά τη βίαιη σύλληψή του στη Βαλτιμόρη, οφείλεται σε «ανθρωποκτονία» και στους 6 αστυνομικούς που εμπλέκονται στη σύλληψή του θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Η Μέριλιν Μόσμπι παρουσίασε ενώπιον του Τύπου το πόρισμα μιας έρευνας σχετικά με τον θάνατο τη 19η Απριλίου του νεαρού άνδρα, ηλικίας 25 ετών, ένα γεγονός που πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές σε αυτήν την πόλη στις ανατολικές ΗΠΑ.

Η εισαγγελέας γνωστοποίησε ότι στους 6 αστυνομικούς, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα την περασμένη εβδομάδα, θα απαγγελθεί μεταξύ άλλων η κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Οι αρχές εξέδωσαν σήμερα το πρωί εντάλματα σύλληψης, διευκρίνισε η ίδια.

Σύμφωνα με την έρευνα και τη νεκροψία νεκροτομή, ο νεαρός άνδρας έχασε την ζωή τους αφού υπέστη έναν «τραυματισμό που απέβη μοιραίος καθώς δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατά τη μεταφορά του με το βαν της αστυνομίας…».

Στον 25χρονο φορούσαν τις χειροπέδες, ενώ οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να προσφέρουν ιατρική βοήθεια στον Γκρέι παρά το γεγονός ότι τους το ζήτησε ο ίδιος τουλάχιστον 2 φορές.

Η Βαλτιμόρη αποτελεί θέατρο καθημερινών διαδηλώσεων- οι οποίες κατέληξαν σε ταραχές τη Δευτέρα το βράδυ μετά την κηδεία του νεαρού- έπειτα από τη γνωστοποίηση του θανάτου του μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη σπονδυλική στήλη.

