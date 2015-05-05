search
05.05.2015

Νέοι ορίζοντες για τις μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης

 Το πράσινο «φως»  αναμένεται να δώσει για την αθρόα εισαγωγή πολιτών από τις χώρες της ΕΕ και όχι μόνο, για εξωσωματική γονιμοποίηση στη χώρα μας το προεδρικό διάταγμα που αναμένεται να κατατεθεί αύριο και θα καθορίζει την λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων.

 

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,  Άρη Αντσακλή, οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν με άνεση, αδειοδοτημένες πλέον και θα δείξουν στον κόσμο την ποιότητα των γιατρών και των μονάδων που προσφέρουν εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα.

 Κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας στην παρέμβαση του ο Υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής επεσήμανε τα πολύ σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο που, όπως είπε με τη σειρά του, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά σημείωσε ότι διεθνώς 5 εκατομμύρια πολίτες αναζήτησαν ιατρικά κέντρα και η Ελλάδα, σημείωσε η Υπουργός, μπορεί να βρεθεί ψηλά στη λίστα της επισκεψιμότητας των τουριστών που αναζητάνε ιατρικές υπηρεσίες.

 

