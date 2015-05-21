Γιατί ο Σακίλ Ο’ Νιλ φιλάει τηλεπαρουσιαστή; (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πρώτον γιατί δε φοβάται τα σχόλια και δεύτερον γιατί τον «τσάκωσε» η γνωστή «Κiss Cam» στο γήπεδο.
Πρώτον γιατί δε φοβάται τα σχόλια και δεύτερον γιατί τον «τσάκωσε» η γνωστή «Κiss Cam» στο γήπεδο.
Το σκηνικό έγινε στον αγώνα Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers, για τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας και «αντικείμενο του πόθου» του Σακίλ ήταν ο γνωστός παρουσιαστής Ernie Johnson.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.