Γιατί ο Σακίλ Ο’ Νιλ φιλάει τηλεπαρουσιαστή; (Video)

Πρώτον γιατί δε φοβάται τα σχόλια και δεύτερον γιατί τον «τσάκωσε» η γνωστή «Κiss Cam» στο γήπεδο.

Πρώτον γιατί δε φοβάται τα σχόλια και δεύτερον γιατί τον «τσάκωσε» η γνωστή «Κiss Cam» στο γήπεδο.

Το σκηνικό έγινε στον αγώνα Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers, για τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας και «αντικείμενο του πόθου» του Σακίλ ήταν ο γνωστός παρουσιαστής Ernie Johnson.