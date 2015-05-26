Ο Ματ Ντέιμον θα γίνει αστροναύτης (Photos)

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα sci – fi ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, «The Martian».

Η 20th Century Fox σε συνεργασία με το περιοδικό «Empire» κυκλοφόρησαν τις πρώτες φωτογραφίες από το «The Martian» του Ρίντλεϊ Σκοτ. Πρόκειται για μια sci – fi περιπέτεια με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον, τη Τζέσικα Τσαστέιν, τον Τζεφ Ντάνιελς, την Κρίστεν Γουίγκ, κ.ά.

Βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Άντι Γουέιρ, η ταινία εστιάζει σε έναν αστροναύτη, απομονωμένο σε μια αποικία στον Άρη, που προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ η NASA προσπαθεί να σώσει την παράτολμη αποστολή. Το σενάριο υπογράφει ο Ντρου Γκόταρντ.

Μετά την επιτυχία του «Interstellar» του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Μάθιου ΜακΚόναχι οι ταινίες του …διαστήματος, μάλλον θα γνωρίσουν άνθηση.

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται για τις 25 Νοεμβρίου.