Ραδιοφωνικός παραγωγός σκότωσε κουνέλι στον αέρα και μετά το έφαγε – Σάλος στα social media (photo/video)

Σάλο έχει προκαλέσει η πράξη ενός ραδιοφωνικού παραγωγού στη Δανία να θανατώσει σε ζωντανή μετάδοση ένα κουνέλι, στο πλαίσιο διαλόγου για την ευημερία των ζώων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πράξη του αποσκοπούσε να αποκαλύψει την υποκρισία των κρεατοφάγων που τους προκαλεί αποστροφή το θέαμα της θανάτωσης του φαγητού τους.

I dag dræber vi kaninen Allan på Radio24syv Morgen!Han er sund og rask, 9 uger gammel og skal senere på middagsbordet hos Asger Juhl og Kristoffer Eriksen. Indtil da diskuterer vi hykleri ved dyrevelfærd.For er det mere synd at slå en kanin ihjel end en gris? Posted by Radio24syv on Sunday, May 24, 2015

Ένας φιλόζωος που βρισκόταν στο στούντιο προσπάθησε χωρίς επιτυχία να σταματήσει τον παραγωγό, ο οποίος μετά από πολλά χτυπήματα που κατάφερε στο κεφάλι του κουνελιού με …τρόμπα ποδηλάτου(!), ακούγεται να λέει «τελείωσε».

Ο ίδιος στη συνέχεια ανήρτησε ένα βίντεο όπου βράζει το κουνέλι με την οικογένειά του.

Så er Asger Juhl og Kristoffer Eriksen ved at tilberede kaninen Allan, som de slog ihjel tidligere i dag. Posted by Radio24syv on Monday, May 25, 2015

Όπως ήταν φυσικό, οι αντιδράσεις στα social media ήταν σφοδρότατες με τον σταθμό να παραδέχεται τελικά ότι ήθελε να προκαλέσει, ενώ εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση.

English statement on the case of Radio24syvs focus on animal welfare available here: https://t.co/mSTFU3IM3V — Radio24syv (@Radio24syv) May 26, 2015