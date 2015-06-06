Ο Καποδίστριας, η Ελλάδα, ο έρωτας…

Μια μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής Ιστορίας γίνεται ήρωας του κινηματογράφου. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας που είναι αφιερωμένη στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και επί σειρά ετών υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας Ιωάννη Καποδίστρια.

Μια μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής Ιστορίας γίνεται ήρωας του κινηματογράφου. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας που είναι αφιερωμένη στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και επί σειρά ετών υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας Ιωάννη Καποδίστρια.

Η ταινία «Ιωάννης Καποδίστριας», σε σενάριο και σκηνοθεσία του αξιόλογου Έλληνα σκηνοθέτη Τάσου Λέρτα, θα αποτελέσει μεγάλη ελληνορωσική παραγωγή με τη συμμετοχή και της Ελβετίας, καθώς ο Ιωάννης Καποδίστριας συνέβαλε αποφασιστικά στην οργάνωση και συγκρότηση του ανεξάρτητου κράτους της Ελβετίας, με την καθιέρωση του Συντάγματος των Καντονίων που ισχύει ώς σήμερα στη χώρα, όπου θεωρείται εθνικός ήρωας.

Τι ήταν αυτό έκανε τον Τάσο Λέρτα να επιλέξει τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια για να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη;

«Το γεγονός ότι ήταν η σημαντικότερη πολιτική και διπλωματική φυσιογνωμία της εποχής του, που η επίδραση του έργου του φτάνει ώς τις μέρες μας. Επίσης είναι η σημαντικότερη προσωπικότητα που συνδέει την Ελλάδα με τη Ρωσία» μας λέει και συνεχίζει: «Στην ταινία θα υπάρχουν συγκρούσεις, μάχες, όλο το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό φόντο, αλλά και η ανθρώπινη πλευρά του Ιωάννη Καποδίστρια και ο μεγάλος, κρυφός και ανεκπλήρωτος έρωτάς του για τη Ρωξάνδρα Στούρτζα, που διετέλεσε κυρία επί των τιμών της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, συζύγου του τσάρου Αλεξάνδρου του Α’. Ήταν και η μόνη γυναίκα που αγάπησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, χωρίς ποτέ να την παντρευτεί. Κι εκείνη, η οποία ήταν τρομερή φιλέλλην, με μεγάλο έργο υπέρ των Ελλήνων, έμεινε ώς το τέλος της ερωτευμένη με τον Καποδίστρια. Η αλληλογραφία τους είναι από τα πιο δραματικά στοιχεία του έργου, όπως και το τραγικό τέλος με τη δολοφονία του Καποδίστρια, που βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα».

Άλλα σημαντικά πρόσωπα και στοιχεία της ταινίας, όπως επισημαίνει ο Τάσος Λέρτας, είναι ο Μέτερνιχ, αιώνιος αντίπαλος του Καποδίστρια, ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο έρωτάς του με τη Μαντώ Μαυρογένους και βέβαια οι συγκρούσεις των πολιτικών με τους καπεταναίους.

Ακόμα ο σκηνοθέτης σχολίασε τη διεθνή κινηματογραφική τάση προς τις βιογραφίες που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι ο «Καποδίστριάς» του είναι η πρώτη κινηματογραφική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία.

Ο Τάσος Λέρτας είναι ο δημιουργός της ταινίας «Ντοκουμέντο – Η μάχη της Αθήνας», που πήρε το Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών από 106 χώρες, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, το 1983. Από τότε, μάλιστα, όπως μας ενημερώνει, είχαν γίνει οι πρώτες συζητήσεις για τη δημιουργία της ταινίας – αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια.

«Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1989 το σχέδιο για τη δημιουργία της ταινίας πήγε πίσω, αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκε. Πέρσι που ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σ. Λαβρόφ επισκέφθηκε την Ελλάδα και του τέθηκε το θέμα της μεγάλης ελληνορωσικής συμπαραγωγής με θέμα τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, εκείνος έδωσε το “πράσινο φως” να προχωρήσουμε στα γυρίσματα» σημειώνει ο Τάσος Λέρτας, ο οποίος είχε και άλλες δύο συναντήσεις με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, καθώς και με άλλους αξιωματούχους του πολιτισμού, όπως με τον διευθυντή του Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα κ. Κούπρικοβ Π., με τον οποίο συζήτησαν για την ελληνορωσική συνεργασία δίνοντας βάρος στο θέμα των γυρισμάτων της ταινίας.

«Στη συνέχεια είχαμε διαπραγματεύσεις και με την Ελβετία, που αμέσως και με πολλή χαρά δέχτηκε να συμμετάσχει στην παραγωγή της ταινίας, καθώς ο Καποδίστριας είναι πολύ αγαπητός στη χώρα αυτήν που είναι γεμάτη από προτομές και ανδριάντες του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας συνέβαλε καθοριστικά στο να ειρηνεύσει η Ελβετία, η οποία ώς τότε σπαρασσόταν από εμφυλίους πολέμους».

Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει από ελληνικής πλευράς η Sound and Picture Ltd. Παράλληλα, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα γυρίσματα της ταινίας ο πρόεδρος της Κρατικής Ταινιοθήκης Ρωσίας (Γκοσφιλμοφόντ) κ. Μποροντατσιόβ Νικολάι συναντήθηκε με τον συμπαραγωγό Ξενοφώντα Λαμπράκη, ο οποίος του επέδωσε αντίτυπο του σεναρίου του Τάσου Λέρτα.

Στην ταινία θα συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες και Ρώσοι ηθοποιοί. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι πρωταγωνιστές, καθώς και το ποιος θα ενσαρκώσει τον Ιωάννη Καποδίστρια.