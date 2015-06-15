search
15.06.2015 13:56

Σλούκας: «Αστείο αυτό που έκανε ο ΠΑΟ»!

Σε συνέντευξή του λίγες ώρες μετά την επίσημη πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στον ίδιο, ο Κώστας Σλούκας υποστήριξε πως οι «πράσινοι» θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα…

 

Σε συνέντευξή του λίγες ώρες μετά την επίσημη πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στον ίδιο, ο Κώστας Σλούκας υποστήριξε πως οι «πράσινοι» θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα και υπογράμμισε για τον Παναθηναϊκό: «Το να μου κάνει πρόταση και από μόνος του να μιλάει στα σάιτ είναι κάτι αστείο».

