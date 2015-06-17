Ξεχάστε την εξωσωματική μετά τα 44 – Μηδαμινές οι πιθανότητες σύλληψης

Οι πιθανότητες μια γυναίκα άνω των 44 ετών να “πιάσει” παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, χρησιμοποιώντας τα δικά της ωάρια, είναι μόνο 1,3%, σύμφωνα με μια νέα ισπανική επιστημονική έρευνα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ερευνητές συνιστούν σε αυτές τις γυναίκες να καταφεύγουν σε ωάρια από νεαρότερη δότρια ή να έχουν φροντίσει έγκαιρα να καταψύξουν τα δικά τους ωάρια, προτού φθάσουν στην ηλικία των 35 ετών. Όπως είπαν, οι γυναίκες που ελπίζουν να αποκτήσουν παιδί, πρέπει να έχουν «πιο ρεαλιστικές προσδοκίες» από την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής την δρα Marta Devesa του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βαρκελώνης, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», ανέφεραν ότι οι πιθανότητες επιτυχούς εξωσωματικής για μια γυναίκα είναι γύρω στο 24% στην ηλικία των 38-39 ετών, 15,6% στην ηλικία 40-41 ετών και 6,6% στην ηλικία των 42-43 ετών.

Οι ερευνητές είπαν ότι ουσιαστικά αποτελεί ματαιοπονία για μια γυναίκα που έχει περάσει τα 44, να συνεχίσει να προσπαθεί νέες εξωσωματικές με δικά της ωάρια. Επεσήμαναν, επίσης, ότι δυστυχώς αρκετές γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι μετά τα 35 μειώνονται συνεχώς οι πιθανότητες επιτυχούς εξωσωματικής, ώσπου σχεδόν μηδενίζονται μετά τα 44.

Παραπλήσια είναι τα ευρήματα της αρμόδιας εποπτικής Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας της Βρετανίας, σύμφωνα με την οποία η μέση πιθανότητα μιας γυναίκας κάτω των 35 να κάνει επιτυχή εξωσωματική, είναι 32%, ενώ πέφτει στο 1,9% μετά τα 45.

Η μεγάλη μείωση στις πιθανότητες επιτυχίας πιστεύεται ότι οφείλεται κυρίως στις γενετικές βλάβες που συσσωρεύονται στα ωάρια, όσο πιο προχωρημένη είναι η ηλικία της γυναίκας.