Αλεξιπτωστής σώζει συνάδελφό του με τα… πόδια-Δείτε την απίθανη διάσωση (Video)

Στο «παρά πέντε» σώθηκε ένας αλεξιπτωτιστής από την ομάδα επιδείξεων του στρατού, «Red Devils», όταν το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε πλήρως.

Στο «παρά πέντε» σώθηκε ένας αλεξιπτωτιστής από την ομάδα επιδείξεων του στρατού, «Red Devils», όταν το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε πλήρως.

Τη ζωή του έσωσε ένα άλλο μέλος της ομάδας που κατάφερε να καλύψει τη διαφορά μεταξύ τους και να τον σώσει πριν καταλήξουν και οι δύο στο νερό.

Το ζευγάρι στη συνέχεια προσγειώθηκε και τους παρέλαβε με ασφάλεια ένα φουσκωτό σκάφος.

Tο περιστατικό συνέβη στην Κάμπρια της Βορειοδυτικής Αγγλίας.

Ο στρατιώτης βρισκόταν σε κατακόρυφη πτώση προς το έδαφος κατά μιας επίδειξης στο Whitehaven Air Show, όταν το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε πλήρως.

Δείτε το βίντεο: