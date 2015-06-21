Κουνέλι εναντίον φιδιού (Video)

Ένα θηλυκό κουνέλι υπερασπίζεται τα μικρά του όταν βλέπει ένα φίδι να έχει εισβάλλει στη φωλιά του.

Παλεύει με θάρρος ενάντια στο ερπετό και συνεχίζει να του επιτίθεται μέχρι αυτό να απομακρυνθεί αρκετά μακριά από τα μικρά της.

Τελικά καταφέρνει να διασώσει ηρωικά τα νεαρά κουνέλια κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αρπακτικού.

Δείτε το βίντεο:

πηγή: videoman