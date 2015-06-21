Κουνέλι εναντίον φιδιού (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα θηλυκό κουνέλι υπερασπίζεται τα μικρά του όταν βλέπει ένα φίδι να έχει εισβάλλει στη φωλιά του.
Ένα θηλυκό κουνέλι υπερασπίζεται τα μικρά του όταν βλέπει ένα φίδι να έχει εισβάλλει στη φωλιά του.
Παλεύει με θάρρος ενάντια στο ερπετό και συνεχίζει να του επιτίθεται μέχρι αυτό να απομακρυνθεί αρκετά μακριά από τα μικρά της.
Τελικά καταφέρνει να διασώσει ηρωικά τα νεαρά κουνέλια κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αρπακτικού.
Δείτε το βίντεο:
πηγή: videoman
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.